Карина Константинова: В нас няма страх, а само желание и вяра, че можем да се класираме на Европейското

Една от основните състезателки на женския национален отбор на България по баскетбол Карина Константинова коментира убедителната победа с 91:74 над Хърватия в първия двубой от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Българската националка изрази задоволството си от представянето на отбора и подчерта, че тимът продължава да израства и вярва все по-силно във възможността да се класира за европейския шампионат.

„Стартът на мача не беше много добър. Започнахме малко нервно, но с течение на срещата успяхме да поемем контрола и да намерим правилните позиции за стрелба. Мисля, че в нападение изиграхме страхотен мач. 91 точки са много добро постижение за нас. Има още върху какво да работим в защита, но смятам, че се справихме с борбата под коша. Важното беше, че в решителните моменти намирахме точните хора, които да реализират, и контролирахме мача от първата до последната минута“, заяви Константинова.

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Националката открои агресивната защита като една от основните характеристики на българския отбор.

„Мисля, че играта в защита е стилът на нашия отбор. Имаме бързи гардове, които внасят много енергия, и смятам, че това трябва да продължи да бъде нашият облик. Състезателките, които влизат от пейката, също трябва да носят същата енергия. Пресираме по целия терен, опитваме се да извадим съперничките извън зоната им на комфорт и мисля, че трябва да продължим по този начин“, обясни тя.

Константинова похвали и приноса на резервните състезателки, като подчерта значението на колектива.

„Всяко момиче, което влезе от пейката, донесе енергия и много борбеност. Всеки в нашия отбор е важен. Не сме само стартовите пет“, категорична беше баскетболистката.

Според нея колебливото начало е било напълно обяснимо предвид значението на първата квалификационна среща.

„Това беше първият ни мач и смятам, че е съвсем нормално в началото да бъдем леко нервни и да не сме намерили правилния ритъм. Но доста бързо успяхме да се окопитим“, допълни Константинова.

Българската националка обърна специално внимание на развитието на отбора и нарастващото самочувствие на състезателките.

„Отборът върви напред. Вече имаме доста победи – пет в предишната квалификационна кампания, а тази е шестата ни в официален мач. Имаме огромен напредък във всяко отношение – самочувствие, опит и увереност. Виждате как изглеждаме с Кайла, която всеки път се стреми да бъде тук и да ни помага, независимо че играе в Китай и пътува от толкова далеч. Всяко едно от момичетата израства и се стараем да го показваме на терена, дори срещу по-силни съперници“, заяви тя.

„В нас няма страх. Има само желание, надежда и вяра, че можем да се класираме на Европейското първенство догодина“, подчерта тя.

В заключение тя коментира и предстоящото предизвикателство пред националния отбор, като акцентира върху необходимостта от добро възстановяване.

„Излизаме за победа. Съперникът разполага с много силен и интересен състав, въпреки че липсват някои основни имена и има отслабване на позицията център. Най-важното за нас сега е да възстановим телата си“, завърши Карина Константинова.

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