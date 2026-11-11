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Рилски спортист и Спортинг един срещу друг в Самоков

  • 11 ное 2026 | 13:33
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Рилски спортист и Спортинг един срещу друг в Самоков

Отборите на Рилски спортист и Спортинг излизат един срещу друг в мач от шестия кръг на турнира ФИБА Къп. Срещата днес от 20:00 часа в "Арена СамЕлион", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В първия мач между двата тима самоковци отстъпиха със 75-79 на съперника си в Лисабон.

До момента Рилецо има една победа и четири загуби в сметката си, а португалците са с баланс от три успеха и две поражения до този момент в европейската надпревара.

Снимка: ФИБА

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