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Промени в програмата на Sesame НБЛ, отложиха голямото дерби

  • 11 ное 2026 | 20:08
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Промени в програмата на Sesame НБЛ, отложиха голямото дерби

Двубоят между Балкан и Локомотив Пловдив от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига няма да се проведе по програма на 13 ноември, а е преместен за 27 януари 2027 г.

Промяната е продиктувана от участието на двата отбора в европейските клубни турнири. Предвид натоварения им график, новата дата е най-подходящата възможност за провеждането на срещата.

Промяна има и в началния час на двубоя между Берое Стара Загора и Рилски спортист от същия кръг. Срещата ще се играе на 14 ноември (събота) от 17:00 часа в зала „Общинска“ в Стара Загора, вместо в първоначално обявената програма от 19:00 часа.

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