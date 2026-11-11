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Селекционерът на България след победата над Хърватия: Гордея се с тези момичета, имаме сърцат отбор!

  • 11 ное 2026 | 19:59
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Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол изрази задоволството си след убедителната победа с 91:74 над Хърватия в първия двубой от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Наставничката похвали своите състезателки за характера, отборния дух и тактическата дисциплина, като подчерта, че тимът има още много какво да покаже.

„Резултатът е красноречив. Спечелихме всяка една четвърт, като днес дори имаше спокойствие в играта ни. Много е хубаво, когато започнеш с победа. Мечтаехме си за това и то се случи. Този отбор има още много какво да показва. Вече имаме лидери и добра ротация. Гордея се с тези момичета, каквото и да стане. Ние наистина имаме отбор – сърцат отбор със страхотни характери, и искам да продължим по същия начин“, заяви тя.

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Наставничката обърна специално внимание на подготовката за двубоя и представянето на националките в защита, като призна, че въпреки успеха има и аспекти от играта, които трябва да бъдат подобрени.

„Стараем се много в защита, но допуснахме и доста грешки. Смятам, че бяхме много добре подготвени тактически. Силната страна на Хърватия беше играта в преход от защита към нападение и мисля, че успяхме да я ограничим през по-голямата част от срещата“, обясни селекционерът.

Тя отново подчерта значението на колективната игра и характера, който българските баскетболистки са демонстрирали на паркета.

„Освен в защита, бяхме добре подготвени и тактически. Духът, желанието и характерът се виждаха на терена. Играхме като отбор, а разполагаме и с много силни индивидуалности“, допълни наставникът.

В заключение тя беше категорична относно амбициите на националния тим в предстоящите квалификационни срещи:

„Ние излизаме за победа във всеки мач.“

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