Има вариант новият сезон във Формула 1 да стартира в Малайзия

Сезон 2026 във Формула 1 може и да завърши в Катар и Абу Даби, както официално обявиха от световния шампионат. Но все още няма гаранции, че през 2027 година в Близкия изток ще може да се провеждат автомобилни състезания.
Сезон 2027 във Формула 1 трябва да стартира със състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия, но шефовете на спорта вече разработват и резервен вариант в случай, че това се окаже невъзможно.
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Сега напрежението отново се покачва в и около Саудитска Арабия основно заради ескалацията на бойните действия в Йемен и Саудитска Арабия се оказа в списъка на много държави като място, където е опасно да се пътува. А стартът там трябва да е през март.
Ако Саудитска Арабия остане извън календара, сезонът ще започне в Бахрейн на 14 март, а след това ще има състезание в Австралия на 4 април. Ако и Бахрейн изпадне от календара, то следващият сезон във Формула 1 ще започне в Малайзия, като и предсезонните тестове ще са на “Сепанг”.
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В този случай Малайзия е добро решение, тъй като оттам оборудването на отборите може лесно да бъде транспортирано за следващите надпревари в Австралия, Япония и Китай.
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Снимки: Gettyimages