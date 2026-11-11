Има вариант новият сезон във Формула 1 да стартира в Малайзия

Сезон 2026 във Формула 1 може и да завърши в Катар и Абу Даби, както официално обявиха от световния шампионат. Но все още няма гаранции, че през 2027 година в Близкия изток ще може да се провеждат автомобилни състезания.

Сезон 2027 във Формула 1 трябва да стартира със състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия, но шефовете на спорта вече разработват и резервен вариант в случай, че това се окаже невъзможно.

An incredible Mercedes streak ended at Interlagos 😮 The team had previously taken to the podium at all 19 Grands Prix in 2026 - the joint-sixth best run by a team in F1 history! 🔥 #F1 https://t.co/TKKQVIrLqV — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

Как Ферари ще си гарантира второто място при конструкторите в Лас Вегас

Сега напрежението отново се покачва в и около Саудитска Арабия основно заради ескалацията на бойните действия в Йемен и Саудитска Арабия се оказа в списъка на много държави като място, където е опасно да се пътува. А стартът там трябва да е през март.

Ако Саудитска Арабия остане извън календара, сезонът ще започне в Бахрейн на 14 март, а след това ще има състезание в Австралия на 4 април. Ако и Бахрейн изпадне от календара, то следващият сезон във Формула 1 ще започне в Малайзия, като и предсезонните тестове ще са на “Сепанг”.

Само точка разлика между Антонели и Верстапен след лятната пауза

В този случай Малайзия е добро решение, тъй като оттам оборудването на отборите може лесно да бъде транспортирано за следващите надпревари в Австралия, Япония и Китай.

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages