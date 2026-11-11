Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията с Хърватия

Женският национален отбор по баскетбол на България започва днес участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027.

Съставът, воден от селекционера Таня Гатева, излиза срещу Хърватия от 16:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков в среща от група J на пресявките.

Списък на 12-те състезателки, на които ще разчита Гатева:

1. Кайла Хилсман

2. Димана Костова

3. Деница Манолова

4. Борислава Христова

5. Илияна Георгиева

6. Радостина Христова

7. Деана Стояновска

8. Гергана Иванова

9. Карина Константинова

10. Преслава Колева

11. Габриела Николова

12. Ивана Бонева

Двубоят ще бъде излъчван пряко в ефира на bTV Action.

В първия мач от групата снощи Испания победи Чехия със 73:71 като домакин и оглави временното класиране.

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