Възстановяването на Кауай Ленард се бави, пропуска дербитата на Изток

Звездата на Торонто Раптърс Кауай Ленард ще отсъства още седмица в Националната баскетболна асоциация (НБА), тъй като продължава да се възстановява от контузия в коляното, съобщава ESPN.

35-годишният ветеран не е играл от 23 октомври, а от канадския тим обявиха, че ще има нова информация относно прогреса му след седмица. Това означава, че той ще пропусне поне още три двубоя за Раптърс, като и трите са срещу регионалните опоненти Бостън Селтикс, Филаделфия 76ърс и Ню Йорк Никс.

Седемкратният участник в Мача на звездите на НБА не беше на разположение в осем от десетте мача на Торонто до момента, след като се подложи на процедура за лечение на оток в лявото коляно. В миналото той претърпя няколко операции на дясното коляно заради разкъсвания в менискуса и предните кръстни връзки.

В двата си мача през този сезон Ленард има средно 19,5 точки, 7,5 борби и 3,5 откраднати топки. Това е първата му кампания обратно в Торонто след спорния край на шестте му години в Лос Анджелис Клипърс. С Раптърс американецът спечели титлата в НБА през 2019-а, а от 2014-а има и шампионски пръстен със Сан Антонио Спърс, като и в двата случая бе избран за Най-полезен играч на Финалите.

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