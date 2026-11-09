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Фермин Алдегер за инцидента с Баная: Маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна

  • 9 ное 2026 | 17:13
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Фермин Алдегер защити себе си след зрелищния инцидент с Франческо Баная, който испанецът предизвика в края на първата обиколка на съботния спринт в Катар.

Пилотът на Грезини Дукати се удари в двукратния шампион на влизането в последния завой, което изхвърли Баная от заводското му Дукати. Италианецът се приземи много тежко на асфалта и впоследствие стана ясно, че има две фрактури в дясното си стъпало и не е ясно дали ще може да се завърне на пистата преди края на сезона.

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За своята роля в инцидента Алдегер беше санкциониран с две минавания през дългата обиколка, като той изтърпя наказанието си след рестартирането на спринта, който беше прекъснат заради катастрофата на Баная. Пред медиите след края на състезанието в Катар пилотът на Грезини Дукати даде и своята гледна точка за случилото се ден по-рано, казвайки, че маневрата му не е била толкова безрасъдна, колкото изглежда погледната отстрани.

„Разбира се, когато гледаш катастрофата, тя изглежда наистина зрелищна, сякаш се е случило нещо напълно необичайно. Но в крайна сметка маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна“, заяви Алдегер.

„Опитвах се да си върна позицията от Педро (Акоста), който беше излязъл лошо от 15-ия завой. Видях възможност да го атакувам в последния завой, но тъй като не беше излязъл добре от предишния, той реши да защити позицията си.

„Намирахме се малко след средата на широчината на пистата, в дясната ѝ част, а знаем, че тук, в Катар, когато излезеш извън идеалната траектория, сцеплението става напълно непредвидимо. Затова не успях да спра мотоциклета така, както исках.

„Не бих казал, че натиснах спирачките прекалено късно. Всъщност мисля, че започнахме да спираме по-рано от обичайното, защото знаехме какво ни очаква. Но Пеко преминаваше през завоя по много по-широка траектория, подготвяйки се за излизането от него, и точно тогава се сблъсках с него. Опитах се да преценя ситуацията и да избегна контакта с предното колело. Беше на косъм, но в крайна сметка го ударих“, добави още състезателя на Грезини Дукати.

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Снимки: Gettyimages

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