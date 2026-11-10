Баскетболните националки се срещнаха с ученици в Самоков

Женският национален отбор по баскетбол на България подари незабравими емоции на учениците от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков. Националките посетиха училището по-рано днес и бяха посрещнати изключително топло от децата. Учениците бяха подготвили специална изненада за баскетболистките, с която показаха своето отношение и подкрепа към представителния тим на страната.

Срещата премина в много настроение и усмивки, а състезателките отделиха време за най-малките си почитатели, раздавайки автографи и създавайки незабравими спомени за тях, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Визитата се проведе в навечерието на предстоящите двубои на България от квалификациите за Евробаскет 2027 при жените. Съставът на селекционера Таня Гатева ще изиграе две домакински срещи в „Арена СамЕлион“ в Самоков - срещу Хърватия на 11 ноември от 16:00 часа и срещу Испания на 14 ноември от 19:00 часа.

Последният мач от ноемврийския прозорец за националките е гостуване на Чехия в Прага на 17 ноември.

Всички срещи на българския представителен тим за жени през ноември ще бъдат излъчени пряко по bTV Action.

Подобни инициативи са още една възможност националните състезателки да бъдат близо до децата и да вдъхновяват следващото поколение баскетболисти и баскетболистки, добавиха от централата.



Снимка: Фейсбук на Българска федерация баскетбол

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