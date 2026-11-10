Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Баскетболните националки се срещнаха с ученици в Самоков

  • 10 ное 2026 | 19:39
  • 360
  • 1
Баскетболните националки се срещнаха с ученици в Самоков

Женският национален отбор по баскетбол на България подари незабравими емоции на учениците от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков. Националките посетиха училището по-рано днес и бяха посрещнати изключително топло от децата. Учениците бяха подготвили специална изненада за баскетболистките, с която показаха своето отношение и подкрепа към представителния тим на страната.

Срещата премина в много настроение и усмивки, а състезателките отделиха време за най-малките си почитатели, раздавайки автографи и създавайки незабравими спомени за тях, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Визитата се проведе в навечерието на предстоящите двубои на България от квалификациите за Евробаскет 2027 при жените. Съставът на селекционера Таня Гатева ще изиграе две домакински срещи в „Арена СамЕлион“ в Самоков - срещу Хърватия на 11 ноември от 16:00 часа и срещу Испания на 14 ноември от 19:00 часа.

Последният мач от ноемврийския прозорец за националките е гостуване на Чехия в Прага на 17 ноември.

Всички срещи на българския представителен тим за жени през ноември ще бъдат излъчени пряко по bTV Action.

Подобни инициативи са още една възможност националните състезателки да бъдат близо до децата и да вдъхновяват следващото поколение баскетболисти и баскетболистки, добавиха от централата.

Снимка: Фейсбук на Българска федерация баскетбол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

  • 10 ное 2026 | 20:00
  • 12619
  • 27
Диниш Алмейда гледа Балкан - ПАОК в Ботевград

Диниш Алмейда гледа Балкан - ПАОК в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 19:25
  • 1324
  • 1
Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

  • 10 ное 2026 | 15:16
  • 312
  • 0
Забравен от НБА, помнен в рекордите

Забравен от НБА, помнен в рекордите

  • 10 ное 2026 | 14:37
  • 974
  • 0
Дончич влезе в историята на НБА с рекорд невиждан от 60-те

Дончич влезе в историята на НБА с рекорд невиждан от 60-те

  • 10 ное 2026 | 13:30
  • 1437
  • 0
ФИБА постави Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

ФИБА постави Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

  • 10 ное 2026 | 11:13
  • 172
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 7579
  • 44
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 16580
  • 64
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 27242
  • 79
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 12662
  • 3
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 19981
  • 38
На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

  • 10 ное 2026 | 20:00
  • 12619
  • 27