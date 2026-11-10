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Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

  • 10 ное 2026 | 15:16
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Балкан и ПАОК ще почетат с минута мълчание загиналите на „Тракия“

Евролигата разреши отборите да запазят минута мълчание в памет на загиналите на автомагистрала „Тракия“ преди тазвечерния мач в Ботевград. ПАОК подкрепи инициативата на Балкан. Срещата от седмия кръг на ЕвроКъп започва в 19:00 ч. в „Арена Ботевград“.

В знак на съпричастност домакините ще излязат за загрявката с червени тениски и черни траурни ленти заедно с отбора на ПАОК .

„Скърбим с България. С дълбока болка научихме за трагедията на автомагистрала „Тракия“. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите и желаем бързо възстановяване на всички пострадали“, написаха от Балкан.

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