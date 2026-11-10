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Диниш Алмейда гледа Балкан - ПАОК в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 19:25
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Бранителят на ЦСКА Диниш Алмейда е сред зрителите в „Арена Ботевград“ и наблюдава на живо сблъсъка между Балкан и гръцкия ПАОК от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Португалецът следи двубоя в близост до терена на залата, в която двата отбора се изправят един срещу друг.

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Компания му прави преводачката на Лудогорец Стела Симеонова. До този сезон Диниш Алмейда носеше екипа на клуба от Разград.

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