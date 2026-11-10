Флайърс спряха негативната си серия с победа над Ванкувър

Вратарят Джоузеф Уол направи 12 от общо 18-те си спасявания в третата третина, а Филаделфия Флайърс удържа победа с 3:1 като гост на Ванкувър Канъкс в мач от редовния сезон на НХЛ.

Майкъл Бънтинг, Травис Конечни и Травис Санхайм бяха точни за победителите, а Крисчън Дворак се отличи с две асистенции за състава на Филаделфия. С този успех „летящите“ прекъснаха поредица от три последователни поражения и вече имат баланс от една победа, една загуба и едно поражение след продължение в рамките на текущото си турне от пет поредни гостувания.

Michael Bunting opens the scoring in Vancouver 🚨 📺: Stream exclusively on Sportsnet+ https://t.co/Js5nWxlRf9 — Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2026

„И двамата ни вратари умеят да остават напълно концентрирани. Знаех, че ако съперникът усили натиска, той ще бъде готов да отговори на предизвикателството, и точно това се случи“, коментира Конечни представянето на Уол в заключителната част.

Това бе втори успех за Филаделфия в последните осем срещи и дойде ден след поражението с 3:4 след продължение срещу Калгари Флеймс.

„Показахме много борбеност, здрава работа и правилен подход с добра преса, заяви Санхайм. - Съперникът имаше сериозни проблеми с нашата преса през първите две третини. Жалко е, че няколко наказания в третата част им позволиха да се върнат в мача, но като цяло показахме отлична енергия за втори мач в два поредни дни.“

Джонатан Лекеримаки вкара единственото попадение за домакините, а Лееви Мерилейнен спаси 14 шайби за Канъкс, които инкасираха шеста поредна загуба в редовното време.

Travis Konecny doubles the Flyers' lead on the power play 🫡 https://t.co/6r4nc8VQvT — Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2026

Ванкувър отправи едва шест точни изстрела през първите две третини, преди да доминира в третата с 13 срещу 2 удара, подпомогнат и от три числени предимства в последните десет минути на срещата.

Travis Sanheim buries the empty-netter to secure the road win for the Flyers 👊 https://t.co/q3gmvTiKnf — Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2026

„Най-разочароващ беше стартът ни, призна наставникът на Ванкувър Мани Малхотра. - Когато основната тема преди мача е да притиснем отбор, който играе втора поредна вечер, а ние излизаме толкова пасивни, правим същите грешки и вземаме глупави наказания, това е обезпокоително. Превръща се в сериозен проблем.“

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