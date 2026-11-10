Флайърс спряха негативната си серия с победа над Ванкувър

Вратарят Джоузеф Уол направи 12 от общо 18-те си спасявания в третата третина, а Филаделфия Флайърс удържа победа с 3:1 като гост на Ванкувър Канъкс в мач от редовния сезон на НХЛ.
Майкъл Бънтинг, Травис Конечни и Травис Санхайм бяха точни за победителите, а Крисчън Дворак се отличи с две асистенции за състава на Филаделфия. С този успех „летящите“ прекъснаха поредица от три последователни поражения и вече имат баланс от една победа, една загуба и едно поражение след продължение в рамките на текущото си турне от пет поредни гостувания.
„И двамата ни вратари умеят да остават напълно концентрирани. Знаех, че ако съперникът усили натиска, той ще бъде готов да отговори на предизвикателството, и точно това се случи“, коментира Конечни представянето на Уол в заключителната част.
Това бе втори успех за Филаделфия в последните осем срещи и дойде ден след поражението с 3:4 след продължение срещу Калгари Флеймс.
„Показахме много борбеност, здрава работа и правилен подход с добра преса, заяви Санхайм. - Съперникът имаше сериозни проблеми с нашата преса през първите две третини. Жалко е, че няколко наказания в третата част им позволиха да се върнат в мача, но като цяло показахме отлична енергия за втори мач в два поредни дни.“
Джонатан Лекеримаки вкара единственото попадение за домакините, а Лееви Мерилейнен спаси 14 шайби за Канъкс, които инкасираха шеста поредна загуба в редовното време.
Ванкувър отправи едва шест точни изстрела през първите две третини, преди да доминира в третата с 13 срещу 2 удара, подпомогнат и от три числени предимства в последните десет минути на срещата.
„Най-разочароващ беше стартът ни, призна наставникът на Ванкувър Мани Малхотра. - Когато основната тема преди мача е да притиснем отбор, който играе втора поредна вечер, а ние излизаме толкова пасивни, правим същите грешки и вземаме глупави наказания, това е обезпокоително. Превръща се в сериозен проблем.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google