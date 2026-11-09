Нов хеттрик на Готие изведе Анахайм до убедителна победа над Питсбърг

Кътър Готие продължава изумителната си серия в Националната хокейна лига, след като отбеляза третия си хеттрик в рамките на последните пет срещи. Благодарение на неговото изключително представяне Анахайм Дъкс се наложи над Питсбърг Пенгуинс с 5:2 на леда в „Хонда Сентър“.

Младата звезда на домакините вече се разписва в шест поредни двубоя, като през този период има впечатляващите 13 попадения. В серия от осем поредни мача с актив той е натрупал общо 17 точки (13 гола и четири асистенции). С третия си хеттрик за сезона Готие се нареди до клубни легенди като Теему Селане (сезон 1997/98), Кори Пери (2010/11 и 2014/15) и Франк Ватрано (2023/24), които са единствените други хокеисти в историята на Анахайм с подобно постижение в рамките на една кампания.

„Просто стрелям към вратата и шайбата влиза, така че смятам да продължавам по същия начин“, лаконичен бе Готие след срещата, след като добави и една асистенция към актива си.

Another day, another Cutter Gauthier hat trick! 🧢 This marks his third hat trick of the season! https://t.co/JkpIrlYeNa — NHL (@NHL) November 9, 2026

Микаел Гранлунд се отличи с гол и три асистенции, а защитникът Джаксън ЛаКомб подаде за три попадения и удължи серията си от мачове с поне една асистенция на десет срещи (общо 16 асистенции). Това позволи на „патоците“ да запишат пети пореден успех и да подобрят баланса си на 10-7-1. На вратата Лоран Бросоа отрази 32 удара и запази перфектен баланс от четири победи в четири мача, откакто бе извикан от Сан Диего в Американската хокейна лига.

Питсбърг, който бележи спад във формата (6-10-2), успя да върне интригата в третата третина с голове на Крис Летанг и Рикард Ракел при числено превъзходство, като и Евгени Малкин записа две асистенции. Вратарят на гостите Артурс Шиловс отрази 20 шайби, но не успя да спре устрема на домакините.

Исторически постижения от двубоя:

Анахайм стана едва осмият отбор в летописите на НХЛ, който отбелязва пет или повече попадения в осем поредни срещи. Кътър Готие стана първият хокеист в историята на лигата с три хеттрика в рамките на първите десет дни от календарен месец. Предишният рекорд принадлежеше на Фил Еспозито (13 дни през декември 1970 г.). Готие изравни постижението за най-много хеттрици в един календарен месец (три), като през последните три десетилетия това са правили само Патрик Лайне (ноември 2018 г.) и Алексей Ковальов (февруари 2001 г.). Готие стана първият състезател на Анахайм и първият хокеист, роден в САЩ, с хеттрик в две поредни домакинства. Джаксън ЛаКомб е първият защитник в клубната история, записал точки в десет последователни двубоя.

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