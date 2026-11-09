Суейман блесна с 40 спасявания при четвърта поредна победа на Бостън в НХЛ

Вратарят Джереми Суейман направи впечатляващите 40 спасявания, за да изведе Бостън Бруинс до категоричен успех с 4:1 над Флорида Пантърс в зала „Ти Ди Гардън“. Това бе четвърта поредна победа за домакините в редовния сезон.
Бостън реши изхода от срещата още в откриващата третина, когато точни бяха Елиас Линдхолм, Майкъл Ейсимонт и Морган Гийки. Джей Джей Петерка добави още едно попадение за „мечоците“, които вече имат баланс от 13 победи, 4 загуби и 1 поражение след продължение/дузпи, включително забележителните 8 успеха от 9 домакински мача. С по две асистенции се отличиха Давид Пастърнак и Павел Заха.
„Мисля, че най-важното е, че те си вършат тяхната работа, а аз – моята“, заяви Суейман, който записа личен рекорд за сезона по спасявания в един мач. „Просто се концентрирам върху всяка отделна шайба и се опитвам да реагирам на всичко, което лети към мен.“
Почетното попадение за Флорида реализира Картър Верхеге. „Пантерите“ (9-7-2) инкасираха втора поредна загуба и общо трета в последните си четири двубоя, само ден след като отстъпиха с 3:4 при гостуването си на Вашингтон Кепиталс. Стражът на гостите Якоб Маркстрьом отрази 32 удара.
„Хареса ми начинът, по който започнахме, въпреки че изоставахме с 0:3 – това вероятно бяха най-силните ни минути“, коментира наставникът на Флорида Пол Морис. „След това резултатът беше 1:1, но най-добрата част от представянето ни бе в началото, след което темпото ни спадна.“
Силният старт на домакините осигури комфортен аванс от три гола. Старши треньорът на Бостън Марко Щурм похвали отбора: „Наистина страхотно начало. Беше истинско отборно усилие, започнато от по-здравите ни състезатели. Те ни дадоха възможност да играем, а след това майсторството на момчетата си каза думата.“
Срещата беше едва втори сблъсък за Бостън срещу съперник от Атлантическата дивизия през кампанията, докато Флорида вече е с показатели 0-4 в мачовете срещу преките си дивизионни опоненти.
„Победата беше изключително важна, добави Щурм. - Очаква ни тежка седмица и започнахме мачовете в дивизията срещу много качествен съперник. Изключително доволни сме както от резултата, така и от показаната игра.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google