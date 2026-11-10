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Шаркс надделяха над Айлъндърс след осем рунда дузпи

  • 10 ное 2026 | 13:03
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Шаркс надделяха над Айлъндърс след осем рунда дузпи

Вратарят Ярослав Аскаров направи 30 спасявания в редовното време и продължението, след което отрази всичките осем опита при наказателните удари, за да изведе Сан Хосе Шаркс до успех с 3:2 срещу Ню Йорк Айлъндърс в „САП Център“. С тази победа домакините сложиха край на поредицата си от пет поредни поражения.

Ивар Стенберг се разписа в редовните 60 минути и отбеляза единственото попадение при дузпите. Младият хокеист напредна по лявото крило, смени рязко посоката към центъра и с прецизен китков изстрел над ръкавицата преодоля стража на гостите Иля Сорокин.

„Преди това бях пропускал на два пъти, така че бях истински щастлив да видя шайбата в мрежата, сподели Стенберг. - Имах няколко варианта за отиграване и се радвам, че успях да реализирам.“

Тайлър Тофоли се отличи с гол и асистенция за „акулите“ (8-11-1), които записаха едва втора победа в последните си девет срещи.

„Хубаво е, че взехме тези две точки, коментира старши треньорът на Сан Хосе Райън Уорсофски. - От известно време нямахме успех тук, така че това е важен импулс за отбора. Смятам, че тази вечер показахме характер и ясно лице в действията си с шайбата и без нея.“

За гостите от Ню Йорк точни бяха Виктор Еклунд и Бен Хътън, но тимът им инкасира четвърта поредна загуба (0-2-2). Сорокин приключи мача с 37 спасявания.

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