Атлетик четвърти на турнир по хокей на лед за деца в Хърватия

Отборите на ХК Атлетик завършиха на четвърто място на международния турнир по хокей на лед за деца в хърватския град Сисак, съобщават от клуба. Това беше първото участие на софиянци в надпреварата, в която те се включиха с два тима – до 9 и до 11 години.

В състезанието в двете възрастови групи Атлетик се изправи срещу състави на домакините от КХЛ Сисак (с по две селекции във всяка възраст), както и срещу отбори от школите на КХЛ Загреб, КХЛ Медвешчак Адмирал (Загреб), КХЛ Младост (Загреб) и словенския ХДК Марибор.

По време на пътуването си до Хърватия младите български таланти преминаха през сръбския град Нови Сад, където на 5 ноември изиграха приятелски мач срещу местния Войводина. Двата клуба имат установени контакти, като българският тим участва вече три поредни години в турнира „Воша Оупън“ (Voša Open), организиран от Войводина.

През декември ХК Атлетик ще се включи за втора поредна година и в международния турнир „Санта Клаус Къп“ (Santa Claus Cup) в унгарския град Дьор. Тази година надпреварата ще бъде в своето 19-о издание, като в нея досега са участвали 127 клуба от 14 държави.

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