Макдейвид влезе в историята с 19 поредни мача с точка при победа на Едмънтън над Рейнджърс

Звездата на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид се разписа при победата с 3:1 срещу Ню Йорк Рейнджърс в зала „Роджърс Плейс“, с което увеличи поредицата си от срещи с отбелязана точка от началото на кампанията на внушителните 19 двубоя.
С това постижение Макдейвид се нареди до едва трима други хокеисти в историята на НХЛ с точкова серия от поне 19 срещи още от откриването на сезона. Той е първият с подобен актив след Дани Хийтли през 2005 година (22 мача). Преди тях това са правили единствено легендарният Уейн Грецки (три пъти, като най-дългата му серия е 51 срещи през сезон 1983/1984) и Матс Сундин (30 двубоя през 1992 година). От началото на невероятната си поредица Макдейвид вече има на сметката си 48 точки – 11 попадения и 37 асистенции.
Капитанът на домакините откри резултата в 6:42 минута на първата третина. Вратарят на нюйоркчани Дилън Гаранд опита да разиграе шайбата зад мрежата си, но пасът му се отби от конструкцията на вратата, а Макдейвид се възползва светкавично и отблизо я прати в мрежата до дясната греда.
„Получи се интригуващ мач, в който направихме куп отлични отигравания, а в следващия момент се чудех какво става. Най-много ми хареса това, че намираме начин да печелим във всяка среща. Това е нашата задача. Вкарахме достатъчно голове, а след това се защитавахме здраво. Съперникът разполага със силни хокеисти и ни притисна сериозно. Момчетата спечелиха важните единоборства през третата част, а Леон Драйзайтъл имаше огромна роля за това“, заяви старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок.
Леон Драйзайтъл се отличи с две попадения във втори пореден двубой за състава на Ойлърс (13-3-3), който записа втори успех в последните си три срещи. Стражът Девън Ливай се намеси решително, отразявайки 28 изстрела към вратата си.
„Той е основната причина да спечелим тази среща. Не играхме слабо, но може би не показахме най-доброто от себе си, докато той се намеси блестящо в ключовите моменти. Направи няколко изключително важни спасявания. Представя се невероятно за нас“, коментира Драйзайтъл за вратаря Ливай, който вече има баланс от 8 победи и 1 загуба през сезона.
Единственото попадение за Ню Йорк Рейнджърс (10-8-1), чиято серия от три поредни победи бе прекъсната, реализира Ярослав Хмеларж. Вратарят Дилън Гаранд завърши с 17 спасявания.
„Хареса ми начинът, по който играхме – борихме се, влагахме се напълно и контролирахме голяма част от събитията на леда. Създадохме доста голови положения, включително четири или пет ситуации с числено превъзходство двама на един. По някаква причина обаче тази вечер шайбата трудно влизаше. Трябва да отдадем дължимото и на техния вратар, който направи страхотни спасявания. Макдейвид и Драйзайтъл са сред най-добрите в света и е трудно да бъдат спрени, но смятам, че момчетата се справиха добре срещу тяхното звено“, подчерта наставникът на нюйоркчани Майк Съливан.
Драйзайтъл удвои преднината на домакините в 2:59 минута на втората третина. След като Василий Подколзин не успя да овладее подаване на Матиас Екхолм пред вратата, германският нападател пое рикоширалата шайба и с прецизен китков удар я прати между краката на Гаранд. От щаба на гостите поискаха преразглеждане на ситуацията за евентуално нарушение срещу вратаря, но съдиите потвърдиха редовността на гола след видеоповторение.
Рейнджърс върнаха едно попадение в 5:05 минута на същата част. Малко след като нюйоркчани удържаха натиск при ситуация трима срещу петима, Мика Зибанеджад пресече шайбата и изведе с дълъг пас току-що излезлия от наказателната скамейка Ярослав Хмеларж. Той напредна отдясно и с точен удар преодоля Ливай за 2:1.
В края на редовното време Рейнджърс извадиха вратаря си в опит за финален щурм шестима срещу четирима полеви играчи, след като защитникът на Едмънтън Райън Шей получи наказание за спъване на Алекси Лафрение. При оставащи 1:13 минути обаче Драйзайтъл отне шайбата в собствената си зона и я прати в празната мрежа, оформяйки крайното 3:1.
Междувременно звездата Макдейвид влезе в елитния клуб на НХЛ, превръщайки се в едва четвъртия играч в историята на първенството с актив от 48 или повече точки преди изиграването на своя 20-и мач за сезона. Преди него такова постижение са записвали единствено Марио Лемьо (три пъти, с връх от 57 точки през сезон 1988/89), Уейн Грецки (също три пъти, с рекордните 54 точки през 1983/84) и Джо Малоун (48 точки през 1917/18).
В същата среща обаче прекъсна серията на Макдейвид от 18 поредни срещи с поне една асистенция. С това той остава на второ място за най-дълга поредица от завършващи подавания в аналите на лигата, поделяйки позицията с Адам Оутс от сезон 1992/93.
Отличната си форма затвърди и Драйзайтъл, който наниза шест гола в рамките на четири поредни двубоя и вече има 12 точки (шест попадения и шест асистенции) в поредица от шест мача. Екхолм също поддържа стабилен ритъм, отчитайки се с четири точки (гол и три асистенции) в последните си четири срещи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google