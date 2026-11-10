Макдейвид влезе в историята с 19 поредни мача с точка при победа на Едмънтън над Рейнджърс

Звездата на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид се разписа при победата с 3:1 срещу Ню Йорк Рейнджърс в зала „Роджърс Плейс“, с което увеличи поредицата си от срещи с отбелязана точка от началото на кампанията на внушителните 19 двубоя.

С това постижение Макдейвид се нареди до едва трима други хокеисти в историята на НХЛ с точкова серия от поне 19 срещи още от откриването на сезона. Той е първият с подобен актив след Дани Хийтли през 2005 година (22 мача). Преди тях това са правили единствено легендарният Уейн Грецки (три пъти, като най-дългата му серия е 51 срещи през сезон 1983/1984) и Матс Сундин (30 двубоя през 1992 година). От началото на невероятната си поредица Макдейвид вече има на сметката си 48 точки – 11 попадения и 37 асистенции.

Капитанът на домакините откри резултата в 6:42 минута на първата третина. Вратарят на нюйоркчани Дилън Гаранд опита да разиграе шайбата зад мрежата си, но пасът му се отби от конструкцията на вратата, а Макдейвид се възползва светкавично и отблизо я прати в мрежата до дясната греда.

„Получи се интригуващ мач, в който направихме куп отлични отигравания, а в следващия момент се чудех какво става. Най-много ми хареса това, че намираме начин да печелим във всяка среща. Това е нашата задача. Вкарахме достатъчно голове, а след това се защитавахме здраво. Съперникът разполага със силни хокеисти и ни притисна сериозно. Момчетата спечелиха важните единоборства през третата част, а Леон Драйзайтъл имаше огромна роля за това“, заяви старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок.

CONNOR MCDAVID ‼️ He pounces on the misplay by Dylan Garand and the Oilers strike first! 🚨 Stream exclusively on Sportsnet+ 📺 https://t.co/aNPWg07hcO — Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2026

Леон Драйзайтъл се отличи с две попадения във втори пореден двубой за състава на Ойлърс (13-3-3), който записа втори успех в последните си три срещи. Стражът Девън Ливай се намеси решително, отразявайки 28 изстрела към вратата си.

„Той е основната причина да спечелим тази среща. Не играхме слабо, но може би не показахме най-доброто от себе си, докато той се намеси блестящо в ключовите моменти. Направи няколко изключително важни спасявания. Представя се невероятно за нас“, коментира Драйзайтъл за вратаря Ливай, който вече има баланс от 8 победи и 1 загуба през сезона.

Единственото попадение за Ню Йорк Рейнджърс (10-8-1), чиято серия от три поредни победи бе прекъсната, реализира Ярослав Хмеларж. Вратарят Дилън Гаранд завърши с 17 спасявания.

„Хареса ми начинът, по който играхме – борихме се, влагахме се напълно и контролирахме голяма част от събитията на леда. Създадохме доста голови положения, включително четири или пет ситуации с числено превъзходство двама на един. По някаква причина обаче тази вечер шайбата трудно влизаше. Трябва да отдадем дължимото и на техния вратар, който направи страхотни спасявания. Макдейвид и Драйзайтъл са сред най-добрите в света и е трудно да бъдат спрени, но смятам, че момчетата се справиха добре срещу тяхното звено“, подчерта наставникът на нюйоркчани Майк Съливан.

Драйзайтъл удвои преднината на домакините в 2:59 минута на втората третина. След като Василий Подколзин не успя да овладее подаване на Матиас Екхолм пред вратата, германският нападател пое рикоширалата шайба и с прецизен китков удар я прати между краката на Гаранд. От щаба на гостите поискаха преразглеждане на ситуацията за евентуално нарушение срещу вратаря, но съдиите потвърдиха редовността на гола след видеоповторение.

Empty net goal for Edmonton! Scored by Leon Draisaitl with 01:13 left in the 3rd. EDM: 3 | NYR: 1 #NYRvsEDM #LetsGoOilers #NYR https://t.co/p7T173gzLi — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 10, 2026

Рейнджърс върнаха едно попадение в 5:05 минута на същата част. Малко след като нюйоркчани удържаха натиск при ситуация трима срещу петима, Мика Зибанеджад пресече шайбата и изведе с дълъг пас току-що излезлия от наказателната скамейка Ярослав Хмеларж. Той напредна отдясно и с точен удар преодоля Ливай за 2:1.

В края на редовното време Рейнджърс извадиха вратаря си в опит за финален щурм шестима срещу четирима полеви играчи, след като защитникът на Едмънтън Райън Шей получи наказание за спъване на Алекси Лафрение. При оставащи 1:13 минути обаче Драйзайтъл отне шайбата в собствената си зона и я прати в празната мрежа, оформяйки крайното 3:1.

Междувременно звездата Макдейвид влезе в елитния клуб на НХЛ, превръщайки се в едва четвъртия играч в историята на първенството с актив от 48 или повече точки преди изиграването на своя 20-и мач за сезона. Преди него такова постижение са записвали единствено Марио Лемьо (три пъти, с връх от 57 точки през сезон 1988/89), Уейн Грецки (също три пъти, с рекордните 54 точки през 1983/84) и Джо Малоун (48 точки през 1917/18).

В същата среща обаче прекъсна серията на Макдейвид от 18 поредни срещи с поне една асистенция. С това той остава на второ място за най-дълга поредица от завършващи подавания в аналите на лигата, поделяйки позицията с Адам Оутс от сезон 1992/93.

Отличната си форма затвърди и Драйзайтъл, който наниза шест гола в рамките на четири поредни двубоя и вече има 12 точки (шест попадения и шест асистенции) в поредица от шест мача. Екхолм също поддържа стабилен ритъм, отчитайки се с четири точки (гол и три асистенции) в последните си четири срещи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google