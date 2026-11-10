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Халф на Левски е на крачка от завръщане в игра

  • 10 ное 2026 | 08:26
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Полузащитникът на Левски Асен Митков ще бъде готов за игра след паузата в първенството. 21-годишният халф се възстановява от контузия в коляното, която получи при участието си с младежкия национален отбор в европейските квалификации по време на предишното прекъсване на шампионата.

Проблемът на капитана на младежите не е сериозен и се очаква той отново да бъде на разположение на треньорския щаб за следващите срещи. През настоящия сезон Митков има 13 мача във всички турнири, в които не е отбелязал гол.

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Контузия на „Герена“ продължава да лекува и Радослав Кирилов. Крилото няма да се завърне в игра до края на годината, като заради травма в менискуса все още не е записало официален мач през сезона.

С проблеми в глезена след вечното дерби е и нападателят Мустафа Сангаре.

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