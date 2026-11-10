Сабаленка започна WTA Финалите с победа над Мухова

Втората ракета в света Арина Сабаленка започна участието си в груповата фаза на WTA Финалите в Индиън Уелс с победа над Каролина Мухова с 7:6(2), 7:5. Срещата бе белязана от изключително оспорвана игра, в която основен фактор за успеха на Сабаленка бяха нейната мощ при ударите от основната линия и ефективността ѝ при ретур срещу втория сервис на съперничката.

Първият сет премина през равенство в геймовете и бе решен в тайбрек, където Сабаленка демонстрира пълна доминация и го спечели убедително с 7:2 точки. Във втората част Мухова успее да осъществи пробив и да поведе, но беларуската тенисистка успее да го неутрализира и да си върне контрола върху двубоя. В драматичния край на мача Сабаленка пропусна първата си мачова точка след грешка от бекхенд, но въпреки това затвори срещата с 7:5 в своята втора възможност.

Getting it done it straights 💪 Sabalenka opens her year-end finals campaign with a clean win. #FAGEWTAFinalsIndianWells https://t.co/VhrXVEaPAL — Tennis Channel (@TennisChannel) November 9, 2026

За Сабаленка това е шесто поредно участие на WTA Финалите. С това постижение тя се нарежда до Агнешка Радванска като единствените тенисистки с подобна поредица в турнира от 2003 година насам.

Свитолина отказа да се снима със Сабаленка и Андреева

След тази победа в групата за Сабаленка предстои двубой срещу победителя от другата среща от групата между Мира Андреева и Елина Свитолина. Само преди броени дни пък Свитолина отказа да позира за снимка и със Сабаленка, и с Андреева.

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