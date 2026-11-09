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Адриан Андреев се класира за основната схема на "Чаланджър" в Херсонисос

  • 9 ное 2026 | 16:14
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Адриан Андреев се класира за основната схема на "Чаланджър" в Херсонисос

Адриан Андреев се класира за основната схема на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният софиянец, който е поставен под номер 12 в схемата на пресявките, победи третия поставен Никита Мащаков (Украйна) със 7:6(7), 4:6, 7:6(2) в мач, продължил три часа и 55 минути.

Андреев отрази сетбол при 6:7 и взе три поредни точки за крайното 9:7 в тайбрека за първия сет. Във втората част българинът поведе с 3:1, но загуби пет от следващите шест гейма и допусна изравняване в общия резултат.

Решаващият сет започна с превъзходство за украинеца, който поведе с 3:0 след два последователни пробива. Андреев успя да върне и двата пробива и стигна до равенство 4:4, а при 5:4 пропусна два мачбола при сервис на противника. В тайбрека българинът спечели четири поредни точки от 3:2 до 7:2.

С класирането си за основната схема Адриан Андреев заработи 3 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 584-тото място.

Другият българин, стигнал до финала на квалификациите - поставеният под номер 10 Александър Василев, отпадна от Бенжамен Пиетри (Франция) с 0:6, 1:6 за 76 минути.

Въпреки поражението Василев спечели една точка за ранглистата на АТР, в която е 604-ти.

В турнира на двойки Адриан Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират срещу Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург).

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