Сензацията Александра Еала сред най-печелившите в WTA за 2026 г.

Първият пълен сезон на Александра Еала в WTA тура се превърна в истински финансов и спортен успех. Според официалната листа за награди на WTA към 9 ноември, 21-годишната състезателка от Филипините е спечелила 2 087 795 долара от награден фонд през 2026 г. Това постижение я нарежда на 26-о място в глобалната класация по приходи за годината.

В основата на силната финансова година за Еала стоят нейните постоянни изяви на корта. Филипинката записа баланс от 43 победи и 25 загуби през сезона. Най-впечатляващият ѝ момент бе спечелването на първата ѝ титла от WTA тура на турнира от категория WTA 500 Mubadala DC Open във Вашингтон. Във финалния сблъсък тя надделя над поставената под номер едно Джесика Пегула с 4:6, 6:4, 6:0, превръщайки се в първата тенисистка от своята страна с подобен трофей.

Успешният ход на Еала продължи и в края на годината, когато тя достигна до финала на турнира в Хонконг. Преди надпреварата тя заемаше рекордната си до този момент 17-а позиция в ранглистата. Благодарение на силното си представяне в Хонконг, младата тенисистка се изкачи до 15-о място в света, гарантирайки си дебют в първите 15 на планетата.

Ллидер в класацията за спечелени финансови награди през 2026 г. е Елена Рибакина. Представителката на Казахстан проведе доминиращ сезон, спечелвайки титлите от Големия шлем в Австралия и на Откритото първенство на САЩ, което ѝ осигури първото място в света и първата позиция по приходи в тура.

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