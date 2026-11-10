Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Сензацията Александра Еала сред най-печелившите в WTA за 2026 г.

  • 10 ное 2026 | 00:19
  • 276
  • 0
Сензацията Александра Еала сред най-печелившите в WTA за 2026 г.

Първият пълен сезон на Александра Еала в WTA тура се превърна в истински финансов и спортен успех. Според официалната листа за награди на WTA към 9 ноември, 21-годишната състезателка от Филипините е спечелила 2 087 795 долара от награден фонд през 2026 г. Това постижение я нарежда на 26-о място в глобалната класация по приходи за годината.

В основата на силната финансова година за Еала стоят нейните постоянни изяви на корта. Филипинката записа баланс от 43 победи и 25 загуби през сезона. Най-впечатляващият ѝ момент бе спечелването на първата ѝ титла от WTA тура на турнира от категория WTA 500 Mubadala DC Open във Вашингтон. Във финалния сблъсък тя надделя над поставената под номер едно Джесика Пегула с 4:6, 6:4, 6:0, превръщайки се в първата тенисистка от своята страна с подобен трофей.

Успешният ход на Еала продължи и в края на годината, когато тя достигна до финала на турнира в Хонконг. Преди надпреварата тя заемаше рекордната си до този момент 17-а позиция в ранглистата. Благодарение на силното си представяне в Хонконг, младата тенисистка се изкачи до 15-о място в света, гарантирайки си дебют в първите 15 на планетата.

Ллидер в класацията за спечелени финансови награди през 2026 г. е Елена Рибакина. Представителката на Казахстан проведе доминиращ сезон, спечелвайки титлите от Големия шлем в Австралия и на Откритото първенство на САЩ, което ѝ осигури първото място в света и първата позиция по приходи в тура.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Адриан Андреев се класира за основната схема на "Чаланджър" в Херсонисос

Адриан Андреев се класира за основната схема на "Чаланджър" в Херсонисос

  • 9 ное 2026 | 16:14
  • 574
  • 0
Ходар по стъпките на Алкарас: От Next Gen до Финалите на АТР само за година

Ходар по стъпките на Алкарас: От Next Gen до Финалите на АТР само за година

  • 9 ное 2026 | 13:37
  • 683
  • 0
Магда Линете триумфира в Ченай

Магда Линете триумфира в Ченай

  • 9 ное 2026 | 11:49
  • 731
  • 0
Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

Карлос Алкарас: Последните две седмици са най-добрите ми след завръщането

  • 9 ное 2026 | 09:34
  • 1981
  • 0
Отстъпление на Григор Димитров в световната ранглиста

Отстъпление на Григор Димитров в световната ранглиста

  • 9 ное 2026 | 09:12
  • 5176
  • 15
Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис

  • 9 ное 2026 | 09:06
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 34254
  • 51
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 23300
  • 11
Етър взе само точка срещу Монтана у дома

Етър взе само точка срещу Монтана у дома

  • 9 ное 2026 | 18:54
  • 7707
  • 11
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 6853
  • 5
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 19550
  • 137
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 15180
  • 98