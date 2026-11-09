Сасуоло уволни треньора си точно на старта на международната пауза

Сасуоло официално уволни старши треньора си Алберто Акуилани след пет поредни загуби в Серия А. Решението бе обявено от клуба ден след поражението с 0:3 от Рома на „Олимпико“, което се оказа последният мач на специалиста начело на отбора. Заедно с него поста си напуска и целият му треньорски щаб. „Сасуоло съобщава, че освобождава Алберто Акуилани и неговия щаб от заеманите от тях длъжности. Клубът благодари на треньора и неговите сътрудници за положените усилия и проявения професионализъм и им пожелава успех в бъдеще“, се казва в официалното съобщение.

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Акуилани пое тима през лятото, заменяйки Фабио Гросо, но не успя да стабилизира представянето му. След доброто начало, включващо победа с 3:2 над Ювентус и равенство с Милан, Сасуоло изпадна в сериозна криза. Отборът има само осем точки след 11 кръга, а последният му успех в първенството датира от 13 септември. Особено притеснително е представянето в защита – тимът е допуснал 29 гола, най-много в Серия А до момента. Сред спряганите кандидати за наследник на Акуилани са Винченцо Монтела и Роберто Д'Аверса. Очаква се клубът да използва паузата за националните отбори, за да избере новия си наставник.

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Снимки: Gettyimages