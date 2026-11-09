Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло

Сасуоло уволни треньора си точно на старта на международната пауза

  • 9 ное 2026 | 18:55
  • 727
  • 0

Сасуоло официално уволни старши треньора си Алберто Акуилани след пет поредни загуби в Серия А. Решението бе обявено от клуба ден след поражението с 0:3 от Рома на „Олимпико“, което се оказа последният мач на специалиста начело на отбора. Заедно с него поста си напуска и целият му треньорски щаб. „Сасуоло съобщава, че освобождава Алберто Акуилани и неговия щаб от заеманите от тях длъжности. Клубът благодари на треньора и неговите сътрудници за положените усилия и проявения професионализъм и им пожелава успех в бъдеще“, се казва в официалното съобщение.

Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А
Лацио разгроми Сасуоло, пропусна две дузпи и се върна на върха в Серия А

Акуилани пое тима през лятото, заменяйки Фабио Гросо, но не успя да стабилизира представянето му. След доброто начало, включващо победа с 3:2 над Ювентус и равенство с Милан, Сасуоло изпадна в сериозна криза. Отборът има само осем точки след 11 кръга, а последният му успех в първенството датира от 13 септември. Особено притеснително е представянето в защита – тимът е допуснал 29 гола, най-много в Серия А до момента. Сред спряганите кандидати за наследник на Акуилани са Винченцо Монтела и Роберто Д'Аверса. Очаква се клубът да използва паузата за националните отбори, за да избере новия си наставник.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Фенербахче отрекоха, че Тоти ще става част от ръководството на клуба

От Фенербахче отрекоха, че Тоти ще става част от ръководството на клуба

  • 9 ное 2026 | 20:28
  • 80
  • 0
Бивш шеф на емблематична марка стана президент на френски клуб

Бивш шеф на емблематична марка стана президент на френски клуб

  • 9 ное 2026 | 20:21
  • 230
  • 0
Масов бой, хладно оръжие и пистолет белязаха юношески мач във Франция

Масов бой, хладно оръжие и пистолет белязаха юношески мач във Франция

  • 9 ное 2026 | 20:19
  • 205
  • 0
Фабиан Хюрцелер и Брайтън - перфектно изграден модел за успехи

Фабиан Хюрцелер и Брайтън - перфектно изграден модел за успехи

  • 9 ное 2026 | 19:39
  • 667
  • 0
Избраха Лапорта за най-добър клубен президент

Избраха Лапорта за най-добър клубен президент

  • 9 ное 2026 | 18:45
  • 567
  • 0
Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

  • 9 ное 2026 | 18:43
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 24068
  • 31
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 16884
  • 9
Етър взе само точка срещу Монтана у дома

Етър взе само точка срещу Монтана у дома

  • 9 ное 2026 | 18:54
  • 5334
  • 10
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 4532
  • 3
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 16083
  • 101
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 11729
  • 79