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Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

  • 9 ное 2026 | 18:43
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Европейската комисия призна УЕФА за единствен ръководен орган на европейския футбол

Европейската комисия даде категорична подкрепа на УЕФА и на модела, по който е организиран европейският футбол. Това стана с подновяването на споразумението за сътрудничество между двете организации, което беше подписано от президента на европейската футболна централа Александър Чеферин и еврокомисаря по спорта Глен Микалеф в централата на УЕФА в Нион.

Новото споразумение признава УЕФА за единствения отговорен ръководен орган на европейския футбол и подкрепя система, основана на спортните заслуги, отворените състезания и възможността за изкачване и изпадане между дивизиите. В документа се подчертава и значението на това мачовете от националните първенства да се играят на територията на съответната държава, за да се запази връзката между клубовете, техните общности и привържениците.

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Особено внимание е отделено на националните отбори и турнирите Евро за мъже и жени, които са определени като важен източник на солидарност и финансиране за развитието на футбола. Европейската комисия подкрепя още по-широкото участие на лигите, клубовете, играчите и феновете във вземането на решения, както и преразпределението на финансовите средства по цялата футболна пирамида.

„Мястото в едно състезание се заслужава на терена. Най-силните в играта допринасят за тези под тях. Клубовете и националните отбори се подкрепят взаимно. И никой не притежава футбола само защото управлява неговите структури. Последните събития в световния футбол показаха защо тези принципи са толкова важни“, заяви Чеферин.

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Микалеф също подчерта значението на партньорството, като посочи, че последните провали в управлението на световния футбол го правят още по-необходимо. „Заедно с УЕФА Европейската комисия застава зад защитата на ценностите и структурите, които превърнаха европейския футбол в една от водещите успешни истории на континента“, заяви еврокомисарят. Споразумението ще остане в сила до 31 декември 2029 година.

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