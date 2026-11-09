Португалия остана без трима играчи поради контузии

От Португалската футболна федерация съобщиха, че трима от повиканите играчи няма да се явят на лагера на националния тим за мачовете от Лигата на нациите срещу Дания и Уелс заради контузии.

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Става въпрос за левия бек на Лацио Нуно Тавареш, централния защитник на Бенфика Томаш Араужо и крилото на Галатасарай Рафаел Леао. Тези отсъствия доведоха до повиквателни за двама нови играчи - бранителя на Спортинг (Лисабон) Гонсало Инасио и левия бек на Монако Флавио Назиньо, който за първи път ще бъде част от мъжкия състав на Португалия. Засега не се предвижда да бъде викан заместник и в офанзивен план.

Действащият шампион в Лигата на нациите ще приеме Дания в Брага на 14 ноември, а три дни по-късно гостува на Уелс в Кардиф.

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Снимки: Gettyimages