Избраха Лапорта за най-добър клубен президент

Босът на Барселона Жоан Лапорта спечели приза за най-добър президент за изминалия сезон в рамките на наградите „Golden Boy 2026“, връчвани от италианското издание „Тутоспорт“. Отличието бе оповестено преди обявяването на победителя за най-перспективен млад футболист в Европа до 21 години, което отиде при бранителя на каталунците Пау Кубарси.

Основните аргументи за признанието към клубния бос са спечелените отличия в Ла Лига и Суперкупата на Испания, както и забележителното развитие на талантите от клубната школа „Ла Масия“, увенчано с успехите на играчите на „блаугранас“ на световно ниво.

Официалната галавечер ще се проведе на 14 декември в Торино и тогава Лапорта и Кубарси ще получат наградите си.

Пау Кубарси не даде шанс на конкурентите за Golden Boy

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