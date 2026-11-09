Ръсел загуби 90 точки от Верстапен в битката за второто място

Отборът на Мерцедес обмисля да вложи всички възможни ресурси в подкрепа на Джордж Ръсел, за да си гарантира двойна победа в шампионата при пилотите, след като британецът изпадна в тежка криза откъм резултати.

До края на сезон 2026 остават само три кръга – при условие, че състезанията в Катар и Абу Даби се проведат по график. След като Кими Антонели си осигури първата световна титла във Формула 1 след надпреварата в Мексико, цели петима пилоти запазват шансове за вицешампионската позиция: Макс Верстапен (279 точки), Ръсел (262), Люис Хамилтън (261), Шарл Леклер (249) и Ландо Норис (246).

It wasn't so long ago that Kimi was one of them! 👦 #F1 #BrazilGP https://t.co/CUmvcUvw0Q — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Ръсел се намира в кошмарна серия през последните пет състезания, в които е спечелил едва 26 точки срещу 116 за Верстапен. Негативната поредица на британеца включва повреда в задвижващата система в Малайзия, катастрофа в спринта и наказание заради нов двигател в Сингапур, необяснимо слабо представяне в Остин, проблем с мощността в Мексико и завъртане на изхода от бокса в Сао Пауло, докато се движеше на отлична позиция.

„Все още не съм мислил за класирането при пилотите - заяви ръководителят на тима Тото Волф след Гран При на Сао Пауло, където Мерцедес предсрочно си осигури титлата при конструкторите. - Категорично искаме Джордж да извлече максимума и да завърши на второ място. Трябва да обмислим следващите си действия, но е напълно възможно да впрегнем пълната си мощ в негова полза.“

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Триумфът на пистата „Интерлагос“ донесе на Мерцедес девета титла при конструкторите във Формула 1 и втора с участието на Ръсел. Британецът допринесе с три точки за короната на Сребърните стрели и през 2020 г., когато замести Хамилтън в Гран При на Сахир.

Попитан как отборът ще вдъхне увереност на Ръсел с оглед на сезон 2027, Волф коментира:

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„Титлата при конструкторите днес принадлежи и на Джордж. Той е ключова част от отбора и съм истински щастлив, че може да сподели този момент, защото сме му длъжници. Той премина през наистина трудни моменти, а квалификацията в Бразилия беше отличен пример – доминираше напълно на мократа писта и трябваше лесно да спечели първата позиция, преди последната обиколка да му я отнеме.“

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„Сега предстоят още три състезания. Както казах, ще дадем абсолютен максимум и нямам никакво съмнение, че той ще се възстанови напълно за следващата година. Всички най-големи спортисти преминават през тежки периоди, а това е просто неизменна част от неговото израстване“, обобщи Волф.

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Снимки: Gettyimages