Манчини обясни защо взе куп млади играчи в състава на Италия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обясни, че в предстоящия лагер на тима иска да опознае и да изпробва редицата млади играчи, на които изпрати повиквателни за мачовете с Франция и Белгия в Лигата на нациите. Той добави, че в момента няма нужда да разчита на някои от по-опитните италиански футболисти, с които вече е запознат.

Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия

“Предвид начина, по който се развиха първите четири мача, ние сме в такава позиция, че можем да играе за класиране за 1/4-финалите на турнира. Пътят обаче все още е дълъг и имаме много работа за вършене. Не мисля, че нещо се е променило относно подхода към младите играчи след загубения плейоф на Мондиал 2026. Ситуацията е много подобна, като процентът на игровото време не се е увеличил. Някои треньори пускат млади играчи, а други - не. Сега имаме възможността да видим и опознаем тези млади футболисти с технически умения. Извикахме ги, за да ги оценим, защото смятаме, че скоро могат да станат добри. Познаваме Федерико Бернардески и Браян Кристанте, така че няма нужда да ги викаме, за да ги изпробваме. Когато имаме нужда от играчи от това ниво, ще ги извикаме. Сега е необходимо да намерим различни решения и да дадем възможност на младите футболисти да натрупат опит. Джакомо Кало? Той е от играчите, които се справят добре, във Фрозиноне имат трима-четирима такива. В момента не можем да викаме футболисти на по 29-30 години. Когато се нуждаем от тях, ще го направим, но няма да е, защото агентите така ни казват.

Roberto Mancini has confirmed that he has spoken with Club Brugge striker Nicolo Tresoldi about his international future and says that there is ‘a chance’ the 22-year-old decides to declare for Italy at senior level. https://t.co/JaU0ElAaIh — Football Italia (@footballitalia) November 9, 2026

Младите играчи, които са тук, ни дават добри сигнали и мислим, че могат да са ни от полза. Матия Либерали е младок без много мачове в Серия "А", но се справи доста добре в юношеските и младежките състави. Футболистите с двойно гражданство? Има много такива играчи и всеки национален отбор ги следи. Ние се опитваме да селектираме някои футболисти, които са италианци и притежават двойно гражданство. Успяхме да уредим Матео Палма, който според мен може да стане много силен защитник. Николо Тресолди? Говорих с него, както и с Клаудио Раниери. Аз обаче вярвам, че той самият трябва да почувства желанието да играе за националния тим. Неговият баща е италианец и дори стана европейски шампион с младежите на Италия. Мисля, че има шанс да играе за нас. Той знае, че може да стане важен играч в бъдеще и се надяваме да направи правилния избор. Федерико Киеза? Говорил съм с него много пъти, включително напоследък. Той обаче сега не играе и трябва да си възвърне формата, но е на 29 години и все още е във физическия си пик, така че може да се завърне скоро.

Roberto Mancini says Federico Chiesa ‘can return soon’ to the Italy national team squad, but adds that he requires fitness and playing opportunities at club level with Liverpool first. https://t.co/fYdEtBZKjT — Football Italia (@footballitalia) November 9, 2026

Доволни сме от ентусиазма на феновете. Във футбола резултатите променят всичко, но все още трябва да работим, да вдигаме летвата и да се подобряваме като отбор, защо резултатите не са достатъчни. Харесва ми, че изграждаме група от млади играчи, заедно с някои опитни такива, които не са тук сега, защото имат контузии. Изиграхме някои добри мачове и изграждаме добра връзка. Мога да кажа, че не ми хареса това, че предишния път трябваше да изиграем четири двубоя. Това е натоварващо, особено за футболистите, защото имахме две пътувания и нямахме достатъчно време за работа. Също така всички клубни треньори са недоволни, че играчите не са им на разположение. Алфаджо Сисе? Вярвам, че в атака той може да играе на различни позиции, но все още е доста млад. Едно е да го гледам по телевизията, друго е - на живо. Николо Дзаниоло? Той може да играе навсякъде със своите качества - като атакуващ халф, крило или нападател. В миналото Ювентус, Интер и Милан обикновено пращаха по няколко играчи в националния тим, което правеше работата на селекционера малко по-лесна. Ето защо сега се опитваме да търсим млади играчи навън, включително по-млади такива. Разбира се, ако разполагаме с няколко футболисти от един и същи отбор, това би било предимство, като сега имаме такива от Интер”, коментира Манчини на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages