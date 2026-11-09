Кийн предупреди Карик: Трябва да спре да говори като политик и да подобрите резултатите

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отправи остри критики към Майкъл Карик заради представянето на отбора и призова мениджъра да премине от думи към действия. Според бившия капитан на „червените дяволи“ наставникът говори прекалено много за проблемите на тима, но не предлага достатъчно конкретни отговори как възнамерява да ги реши.

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„Очевидно е трудно за мениджъра. Той със сигурност е под напрежение. Говори много, но всъщност не казва почти нищо. Не знам дали това е някаква тактика. Държи се като политик. Постоянно повтаря, че трябва да се стегнем и че има неща, върху които да работим. Но е крайно време да започнат да действат. Това е най-лошият старт от колко години насам? Всички тези статистики не изглеждат никак добре. Ако продължаваш да допускаш голове и да позволяваш на съперниците да създават положения, нещата просто ще продължат по същия начин. Какво очакваме да се промени през следващите седмици и месеци? Върху какво работят? Трябва да се справят много по-добре“, заяви Кийн пред "Скай Спортс"..

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Критиките на Кийн идват в момент, в който Карик е под сериозно напрежение заради неубедителното представяне на Манчестър Юнайтед. Отборът продължава да изпитва проблеми в защита и да губи точки в мачове, в които се очаква да демонстрира по-голяма стабилност. Лошата форма поставя под въпрос бъдещето на специалиста, който трябва да убеди ръководството, че може да върне клуба към битката за челните позиции.

Кийн, който никога не е крил критичното си отношение към бившия си клуб, отново настоя, че не е достатъчно Карик просто да признава съществуващите проблеми. Според него мениджърът трябва да покаже конкретна промяна на терена, тъй като статистиката и резултатите на отбора не дават основание за оптимизъм.

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Снимки: Gettyimages