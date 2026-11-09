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Дебютант от втородивизионен отбор заменя Калюлю за Франция

  • 9 ное 2026 | 17:08
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Дебютант от втородивизионен отбор заменя Калюлю за Франция

Десният защитник Саел Кумбеди получи първа повиквателна от селекционера Зинeдин Зидан за националния отбор на Франция, за да замени контузения Пиер Калюлю, съобщиха от футболната федерация на страната.

Бранителят на Ювентус е получил травма в задната част на лявото бедро, докато титулярът на тази позиция Жул Кунде не беше повикан от селекционера Зинедин Зидан заради проблем в глезена.

Кумбеди, който играе за германския втородивизионен Волфсбург, има 9 участия с младежкия национален отбор на "петлите" до 21-годишна възраст.

Франция ще гостува на Италия в четвъртък в Милано, а три дни по-късно приема Турция в Бордо. Съставът на Зидан се нуждае от една точка, за да си осигури класиране за 1/4-финалите на Лигата на нациите на УЕФА през пролетта.

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Снимки: Imago

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