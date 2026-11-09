Ново признание за работата на Моуриньо в Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо заслужи отличието за най-добър треньор на месец октомври за сезон 2026/27 в Ла Лига. Под ръководството на португалския специалист мадридският гранд изпрати изключително силен период, записвайки победи във всичките си три срещи и демонстрирайки отлична игрова форма.

Столичани завършиха октомври със стопроцентов актив, като най-важният акцент бе триумфът в Ел Класико. Успехът с 2:1 над Барселона увенча безупречното представяне на „белите“ и се открои като един от най-ярките моменти от началото на настоящата кампания.

Преди победата в голямото дерби футболистите на Реал Мадрид надделяха над Виляреал с 1:0 и се наложиха убедително над Севиля с 4:1.

Това е първо подобно признание за Моуриньо през настоящия сезон, което отразява успешната му работа начело на тима и силната форма на състава. Специалния, който наследява приза от наставника на Барселона Ханзи Флик (победител за септември), успя да изпревари във финалното гласуване Пелегрино Матарацо от Реал Сосиедад и Диего Симеоне от Атлетико Мадрид.

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