В Мерцедес търсят причините за завъртанията, лишили тима от победата в Бразилия

Тимът на Мерцедес се опитва да изясни причините за необичайното поведение на болидите, за което сигнализираха Кими Антонели и Джордж Ръсел по време на Гран При на Сао Пауло. Това бе първото състезание за сезон 2026, в което германският тим не успя да качи нито един от пилотите си на подиума.

Въпреки че си осигуриха титлата при конструкторите три кръга преди края на сезона, в лагера на тима остава силното усещане, че победата на пистата "Интерлагос" е била възможна, но беше изпусната.

Lando, Max and Isack react to the big moments from Sunday's eventful race 🍿 #F1 #BrazilGP https://t.co/iq0SrQPgm5 — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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Ръсел се завъртя на излизане от бокса с меки гуми, докато Антонели изпусна лидерската позиция след завъртане, докато се защитаваше от атаките на Ландо Норис. Младият състезател първоначално успя да се задържи втори, но впоследствие бързо бе изпреварен и от двамата пилоти на Ред Бул. В крайна сметка британският и италианският пилот пресякоха финалната линия съответно на четвърта и пета позиция.

Световният шампион Антонели не скри разочарованието си след надпреварата:

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Job well and truly done 👊 Congratulations, Mercedes 🎉 #F1 #BrazilGP https://t.co/YWe9p56K5H — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

„Честно казано, съм изключително ядосан. Разочарованието е огромно, защото до онзи момент се движехме към победата. След като гумите за суха писта загряха, влязох в добър ритъм. Тогава обаче дойде завъртането. Трябва да анализираме какво се случи, защото задницата поднесе мигновено и без никакво предупреждение. Още при поставянето на меките гуми усетих нещо странно в колата. Жалко е, че загубихме победата по този начин.“

Ръсел също призна, че няма пълно обяснение за инцидента на изхода от алеята пред боксовете:

Team principal, and chief dancer 🪩🕺 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/WoOCHqineo — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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„Поех премерен риск, тъй като видях възможност, но си платих за това. В такива моменти или печелиш много, или губиш много. Този път обстоятелствата се обърнаха срещу нас. Иронията е, че точно заради това не спрях втори път за нов комплект меки гуми, както направиха останалите, и така се върнах в битката. Темпото ни с меките смеси беше изключително силно, може би най-бързото на пистата от доста време насам.“

Въпреки отличното темпо със сликовете, болидите на Мерцедес изпитаха огромни затруднения с гумите за мокра писта в заключителната част на надпреварата.

On cloud nine 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #F1 @MercedesAMGF1 https://t.co/miotiafdqf — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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„Честно казано, не знаем какво точно се обърка - сподели Ръсел пред The Race. - Очаквах дъжда с нетърпение, но след това и аз, и Кими нямахме никакво темпо. Може би фактът, че бяхме първите, сложили гуми интермедия на още сухата писта, прегря и повреди гумите, което ни вкара в негативна спирала. Засега това е единственото логично обяснение.“

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Спечелването на първата титла при конструкторите от пет години насам донесе облекчение за Мерцедес, но инженерите трябва да разберат спада в темпото преди предстоящото състезание в Лас Вегас, където се очакват още по-ниски температури.

Ръководителят на тима Тото Волф обобщи ситуацията:

Rewind to Russell's spin exiting the pit lane 🎥 #F1 #BrazilGP https://t.co/kfuNuJlhnj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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„Болидът очевидно беше изключително труден за управление в определени моменти. Нито Джордж, нито Кими са пилоти, които се въртят на изхода от бокса без причина. И двамата докладваха за изключително странно поведение – сякаш има счупване в окачването или прекалено високо налягане в гумите. Макс Верстапен също коментира подобни проблеми, но според мен сбъркахме в настройките или наляганията. Задните гуми бяха напълно износени, докато предните изглеждаха като нови. Има детайл, който сме пропуснали, макар в отделни фази да бяхме невероятно бързи.“

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Снимки: Gettyimages