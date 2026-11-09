Официално: Раул пое първия в кариерата си мъжки професионален отбор

Втородивизионният Овиедо официално обяви назначението на легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес Бланко начело на представителния отбор. 49-годишният бивш нападател на "лос бланкос" и Испания парафира договор с астурийския клуб до 30 юни 2028 г.

На поста той заменя Хулиан Калеро, който бе освободен въпреки успеха при гостуването на Кадис с 2:1 през изминалия уикенд.

Comunicado oficial. Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo 📲 https://t.co/guFbwhx6wI #RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/EVXKXf7t1D — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

За Раул това ще бъде дебют начело на мъжки професионален състав. До момента цялата му треньорска кариера се развиваше в академията на Реал Мадрид, където постъпи през 2018 г. През 2020 г. той изведе юношите до триумф в Младежката лига на УЕФА, след което води дублиращия тим Кастия в продължение на шест сезона.

В своето съобщение от Овиедо припомнят и легендарния му път като футболист, превърнал се в емблема на Реал Мадрид след повече от 15 години с бялата фланелка. Официалният дебют на Раул начело на новия му тим ще бъде още тази събота в домакинството срещу Жирона на стадион „Карлос Тартиере“.

💙 Un escudo, unos colores y una historia que empieza a escribirse 🫂 Bienvenido a tu nueva casa, MÍSTER #BienvenidoRaúl #RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/1El8OuODhx — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Раул ще бъде представен утре на официална пресконференция от 14:30 часа българско време.

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