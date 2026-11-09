Официално: Раул пое първия в кариерата си мъжки професионален отбор

Втородивизионният Овиедо официално обяви назначението на легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес Бланко начело на представителния отбор. 49-годишният бивш нападател на "лос бланкос" и Испания парафира договор с астурийския клуб до 30 юни 2028 г.
На поста той заменя Хулиан Калеро, който бе освободен въпреки успеха при гостуването на Кадис с 2:1 през изминалия уикенд.
За Раул това ще бъде дебют начело на мъжки професионален състав. До момента цялата му треньорска кариера се развиваше в академията на Реал Мадрид, където постъпи през 2018 г. През 2020 г. той изведе юношите до триумф в Младежката лига на УЕФА, след което води дублиращия тим Кастия в продължение на шест сезона.
В своето съобщение от Овиедо припомнят и легендарния му път като футболист, превърнал се в емблема на Реал Мадрид след повече от 15 години с бялата фланелка. Официалният дебют на Раул начело на новия му тим ще бъде още тази събота в домакинството срещу Жирона на стадион „Карлос Тартиере“.
Раул ще бъде представен утре на официална пресконференция от 14:30 часа българско време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google