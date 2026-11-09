Карик остава начело на Ман Юнайтед, твърдят от "Атлетик"

Майкъл Карик ще остане на мениджърския пост на Манчестър Юнайтед, заяви един от най-разпознаваемите журналисти на авторитетното издание “Атлетик” - Лори Уитуел. Наставникът е поставен под сериозно напрежение в последните седмици след трагичното начало на сезона на “червените дяволи”, което в момента праща тима в зоната на изпадащите след десет двубоя. 20-кратните шампиони нямат победа в осем последователни срещи в първенството и различни медии твърдяха, че Карик е получил три двубоя да спаси работата си. Той загуби мача с Челси, но постигна впечатляващ обрат над Рома от 2:0 до 3:2, а вчера Манчестър Юнайтед на два пъти успя да се върне в двубоя след пасив от две попадения, за да завърши в крайна сметка 4:4 с Астън Вила.

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“В клуба искат да дадат време на Карик да подобри резултатите, без обаче да е уточнен конкретен срок. Това бе първоначалното послание, впоследствие стана ясно, че работата му ще бъде подложена на оценка в ноемврийската пауза. Проведох няколко разговора (с вътрешни източници) и усещането не е за смяна. Предвид начина, по който се развиха събитията в края на двубоя с Астън Вила, двата гола в заключителните минути - не изглежда да има спешна необходимост от подобно решение точно сега. Не смятам, че ситуацията ще се промени, не мисля, че Майкъл Карик ще загуби работата си в настоящия момент”, заяви Уитуел.

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Общото усещане около клуба, давано от различни източници, е, че на “Олд Трафорд” нямат желание да се стига до прибързана смяна на наставника, която би била трета по средата на сезона в последните три кампании. В предходните два сезона бяха сменени съответно Ерик тен Хаг от Рубен Аморим, а впоследствие португалецът именно от Карик. Сред шефовете на Манчестър Юнайтед има усещане, че тези футболисти са готови да продължават да се борят за мениджъра си, което най-вероятно ще натежи при решението той да бъде оставен начело на клуба.

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Снимки: Gettyimages