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Клуб от Ла Лига пусна официална жалба заради програмата си

  • 9 ное 2026 | 14:52
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Клуб от Ла Лига пусна официална жалба заради програмата си

Ръководството на Леванте изпрати официално становище до Ла Лига и президента на централата Хавиер Тебас, в което изразява своето дълбоко възмущение и категорично несъгласие с начина, по който се изготвя програмата на двубоите в първенството. Повод за реакцията на тима от Валенсия е поредното решение отборът да излезе на терена в петък, само четири дни след като е играл в понеделник през същата седмица.

Според клуба тази ситуация поставя състава в очевидно неизгодно състезателно положение спрямо преките му съперници. Заедно с Осасуна и Атлетик Билбао Леванте е сред тимовете без ангажименти в европейските клубни турнири, които са разполагали с най-малко време за почивка и възстановяване от началото на настоящата кампания.

В своята позиция от клуба подчертават, че недоволството им е подкрепено с конкретна статистика. В рамките на първите 14 кръга от шампионата Леванте ще изиграе 21,4 процента от срещите си с интервал за почивка, равен или по-малък от 96 часа. Показателите са още по-тревожни за октомври и ноември, когато 37,5 на сто от двубоите на отбора се провеждат при под 96 часа време за възстановяване между срещите, което прави Леванте най-ощетения клуб извън евротурнирите за този период.

Освен това Леванте е единственият отбор в Ла Лига през този сезон, на когото се налага да играе в понеделник и петък в рамките на една и съща календарна седмица. Тази програма се повтаря за втори път в рамките на сезона — след периода между 12 и 16 октомври същият сгъстен цикъл предстои и на 23 и 27 ноември, като и в двата случая това се случва непосредствено след паузи за международни мачове на националните отбори.

От Леванте предупреждават, че прекомерното натрупване на срещи пряко застрашава здравето на футболистите и води до повишен риск от контузии — проблем, който вече се е отразил на кадровия потенциал на треньорския щаб през последните седмици. Наред с това клубът изтъква и неудобството за своите привърженици, за които посещението на мачове в делнични дни създава сериозни затруднения.

Макар да признават организационната сложност при изготвянето на календара в испанския елит, от Леванте настояват за равни условия, уважение към клуба и феновете и спиране на практиката, която системно поставя отбора в неравностойно положение.

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