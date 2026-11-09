Чави доволен от завръщането на Де Йонг: Той познава нашата философия и идеи, ще бъде важна фигура

Завръщането на Френки де Йонг в състава на Нидерландия е сериозен тласък в стремежа на отбора да оглави групата си в Лигата на нациите и да се класира за четвъртфиналите догодина, заяви селекционерът на нидерландците Чави Ернандес. Полузащитникът, който често бе преследван от контузии, за последно игра за страната си на тазгодишното Световно първенство. Той пропусна четирите двубоя от Лигата на нациите, в които нидерландците спечелиха осем точки и се изравниха с Гърция на върха в класирането на група А2. Де Йонг отдавна е ключова фигура за отбора, а Чави очаква той отново да поеме водеща роля в предстоящия домакински мач срещу Гърция в петък, както и в гостуването на Германия. „Той познава нашата философия и идеи, затова трябва да бъде важна фигура на терена. Искам да видя неговия характер – той е един от капитаните на отбора и притежава опит“, каза Чави, който бе треньор на Де Йонг по време на престоя си в Барселона (2021–2024 г.).

Френки де Йонг се завръща в състава на Нидерландия

Очаква се 29-годишният Де Йонг да се завърне на позицията на плеймейкър – роля, в която Джоуи Веерман се представи впечатляващо при двете победи над Сърбия и равенството 2:2 в Гърция. „Всички футболисти могат да играят заедно, особено когато става въпрос за качествени играчи. Джоуи се справя отлично в Дортмунд, а и при нас тук показа много добра игра“, отбеляза Чави. „В Испания твърдяха, че Иниеста и аз не можем да играем заедно, тъй като стилът и подходът ни били твърде сходни. Представяте ли си? Френки не е някакво ново откритие за мен – той е футболист от най-висока класа. Може да играе навсякъде. Вчера, например, за няколко минути влезе като краен защитник (при победата на Барселона над Атлетико Мадрид). Той е топ играч“, добави треньорът.

Първите два отбора в групата продължават сред най-добрите осем през март, а победа над Гърция на „Йохан Кройф Арена“ би гарантирала място на нидерландците. „Това е следващата цел, а след това ще мислим за останалите, но първо трябва да се класираме за четвъртфиналите“, допълни Шави, който пое поста старши треньор на Нидерландия след Световното първенство. „Показахме добро ниво по време на последния прозорец за национални отбори. Уверени сме, че ще се класираме.“

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Снимки: Gettyimages