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Феновете на Борусия (Д) с остра позиция срещу Феликс Нмеча заради спорно религиозно движение

  • 9 ное 2026 | 15:04
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Феновете на Борусия (Д) с остра позиция срещу Феликс Нмеча заради спорно религиозно движение

Феликс Нмеча бе героят за Борусия (Дортмунд) при победата над отбора на Лукас Петков Елверсберг с 2:1 през уикенда, но начинът, по който отпразнува попаденията си, отново разпали сериозни дискусии извън терена. Халфът, който открито демонстрира своята християнска вяра, повтори познатия си ритуал – символично постави корона на тревата в знак на подкрепа към религиозната инициатива "The King's Return" („Завръщането на Краля“).

Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания
Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

Зад въпросната кампания стои организацията "Ballers in God". Разследвания в Германия наскоро разкриха, че Нмеча и редица други популярни футболисти от различни държави подкрепят мрежа, и разпространение на крайни възгледи.

Организацията, чиято дейност включва мисионерство, е основана през 2015 г. като общност за християнски футболисти и често разпространява подобни прояви в социалните мрежи. Тя същевременно е критикувана заради крайно консервативни позиции относно хомосексуалността и абортите. Според информации в Интернет с движението са свързвани играчи като английските национали Хари Кейн и Букайо Сака, звездата на Манчестър Сити Жереми Доку, германския национал Йонатан Та, Еди Нкетия, Антъни Еланга и други.

В разговори на журналисти с членове на организацията абортът е бил окачествен като „план на Сатаната“, а на въпроси относно хомосексуалността е било отговаряно, че еднополовата ориентация е грях.

Поведението на футболиста предизвика официална реакция от страна на фенската организация към клуба. В разпространено становище привържениците подчертават правото на всеки човек да изповядва свободно религията си, но категорично се противопоставят на дискриминацията: „Нашата критика е насочена срещу религиозните структури, които под прикритието на вярата налагат мироглед, отричащ или изолиращ хората заради тяхната сексуална ориентация, полова идентичност, начин на живот или личен избор.“

В отговор на недоволството ръководството на Борусия (Дортмунд) обяви, че планира разговор с Нмеча. От клуба увериха, че приемат сигналите на своите привърженици изключително сериозно, като същевременно отбелязаха, че от първия си ден в отбора полузащитникът винаги е демонстрирал уважително отношение.

Спортният директор на Германия Руди Фьолер обяви в подкаста „Кернерс 11“, че темата ще бъде обсъдена и в лагера на националния отбор. В разговор с водещия Йоханес Б. Кернер той коментира ситуацията: „Ще поговорим с него, защото това се превърна в публичен въпрос. В такива моменти обаче е изключително важно ситуацията да се разбере правилно. Досега мога да кажа само положителни неща за Феликс Нмеча. Той се представи забележително на Световното първенство – както на терена, така и с поведението си извън мачовете.

Изключително популярен е сред съотборниците си. Разбирам дискусията и факта, че това не се харесва на всеки. Ще подходим подобно на Дортмунд, с които сме в контакт. Не искаме да преувеличаваме излишно въпроса, но със сигурност ще разговаряме с него.“

Очаква се освен Фьолер, в разговора с Нмеча да участва и селекционерът Юрген Клоп. Това не е първият случай, в който поведението на играча поражда спорове. Самият Нмеча още като играч на Волфсбург сподели публикации в социалните медии, считани за хомофобски и насочени срещу LGBTQI+ общността.

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Снимки: Imago

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