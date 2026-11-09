Люис Хамилтън съкрушен след провала в Сао Пауло

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън не скри огромното си разочарование от развоя на състезанието за Гран При на Сао Пауло, което стартира вихрено, но завърши с тежко изпитание за британския пилот.

След като потегли от 20-та позиция заради смяна на задвижващата система, Хамилтън показа забележително темпо в началото на мократа писта с гумите интермедия. Още до петия завой той успя да изпревари пилота на Хаас Оливър Беарман, стартирал шести, а до края на първата обиколка вече се движеше на девето място.

Resetting before the final triple of 2026 👊 https://t.co/8k5Jzrm5Gw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 9, 2026

Впечатляващият пробив на Хамилтън и този на Макс Верстапен, който потегли от 21-во място, бяха оприличени от Габриел Бортолето на „ракетни стартове“. Още в третата обиколка обаче за британския ветеран започнаха сериозни трудности. Той бе изпреварен от Верстапен и постепенно се свлече назад в класирането извън зоната на точките.

След настояване пред отбора си, Хамилтън стана първият пилот, който рискува със сухи гуми в 15-та обиколка, което временно го върна на деветата позиция. С връщането на дъжда обаче той фатално пропусна входа за бокса и бе принуден да остане на трасето още една обиколка при рязко влошаващо се време.

Lewis spins off but escapes without damage 😰 #F1 #BrazilGP https://t.co/TRfoN8M7Gr — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

При изкачването на хълма към старт-финалната права болидът на Хамилтън се завъртя и удари предпазните заграждения със задното крило. Британецът все пак успя да се добере до пит-лейна за гуми интермедия и финишира девети в своето състезание номер 400 от Формула 1. За първи път от Гран При на Емилия-Романя през 2022 година насам той бе затворен с цяла обиколка.

„Съкрушен съм от вчерашното състезание и най-вече от начина, по който завърши то. Започнахме толкова добре, но след това имахме проблеми с гумите и силно презавиване. В тези условия нещата бяха изключително трудни. Натисках максимално, но този уикенд просто нямахме скорост. Ще работим, за да разберем причините, и ще се върнем по-силни в следващия старт“, написа британецът в Инстаграм.

Той благодари на екипа за неуморната работа по болида, както и на феновете в Бразилия за непрестанната енергия и любов, подчертавайки специалното място, което страната заема в сърцето му.

След надпреварата Хамилтън поздрави и бившия си отбор Мерцедес за спечелването на деветата титла при конструкторите, определяйки постижението им като напълно заслужено след невероятния сезон, и благодари на привържениците си за лоялността в добрите и в тежките моменти.

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Снимки: Gettyimages