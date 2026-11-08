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Играхме перфектно, доволен е Моуриньо

  • 8 ное 2026 | 05:33
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Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо остана изключително доволен от представянето на тима си при победата с 3:0 срещу Валенсия в среща от Ла Лига.

Специалистът похвали високата концентрация на футболистите и обърна внимание на стратегическото значение на спечелените три точки в борбата за челните позиции.

Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход
Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

„Впечатляващо е, че всеки един играч излезе на терена пределно мобилизиран и с пълното съзнание колко труден е този двубой. С оглед на утрешния сблъсък между Барселона и Атлетико беше крайно необходимо да спечелим, защото един от тези два преки конкурента – или дори и двата – гарантирано ще загуби точки“, коментира наставникът на мадридчани.

„Много е важно да не допускаме голове и да действаме стабилно в защита. Днес владеехме топката в изключително висок процент и съперникът не създаде нито едно голово положение. Куртоа направи страхотно спасяване при 0:0 след наша грешка при разиграването. След срещата с АЕК казах, че обратите носят фантастични емоции, но означават, че играта не е била идеална. Днес обаче представянето ни беше наистина перфектно“, обобщи Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages

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