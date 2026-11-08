Давид Ферер влиза в щаба на трикратен финалист от Големия шлем

Давид Ферер (44 г., бивш номер 3 в света) ще работи през 2027 г. с Каспер Рууд (27 г., номер 23 в ранглистата на АТP), след като испанецът прекрати с една година по-рано договора си с федерацията за поста капитан на отбора за Купа Дейвис.

На 15 октомври Давид Ферер обяви, че се оттегля от позицията капитан на испанския отбор за Купа Дейвис, въпреки че имаше още една година от договора си. Той ще води Алкарас, Ходар, Давидович Фокина, Мартинес и Гранолерс на финалния турнир в Болоня (24 - 29 ноември), а от 2027 г. ще поеме по нов професионален път.

Бившият номер 3 в световната ранглиста ще поднови треньорската си кариера, която за момента е доста кратка – през сезон 2020-2021 г. той работи с Александър Зверев съвместно с бащата на германеца – за да се присъедини към щаба на Каспер Рууд, съобщи Евроспорт Испания.

Норвежецът изпраща година с колебливи резултати, дължащи се и на физическите проблеми, с които се сблъска, като стигна само до един финал. Той беше на силен турнир – Мастърс 1000 в Рим, докато в надпреварите от Големия шлем записа осминафинали на Аустрелиън Оупън и Ролан Гарос, отпадна още на старта на Уимбълдън, а от Ю Ес Оупън отсъстваше по медицински причини.

До момента Каспер работи с баща си Кристиан – бивш състезател, достигнал до 39-ото място в света през 1995 г., а част от екипа му е и Педро Клар от Академия Рафа Надал, с когото норвежкият тенисист има силна връзка.

Рууд, трикратен финалист от Големия шлем на Ролан Гарос 2022, 2023 и Ю Ес Оупън 2022, потвърди новината в личния си профил в Инстаграм малко след като отстъпи на полуфиналите на турнира Мастърс 1000 в Париж пред Карлос Алкарас.

"Благодаря, Париж! Доволен съм от тази седмица и от напредъка, който постигнах. Добрите новини се разпространяват бързо! Давид Ферер ще се присъедини към нашия екип от следващата година и е излишно да казвам колко сме развълнувани за това, което предстои“, написа Каспер, за когото предстои участие на турнира АТП 250 в Стокхолм следващата седмица.

В досегашната си кратка треньорска практика Ферер заслужи висока оценка от Александър Зверев, който тогава заяви: " Той е най-добрият треньор, с когото съм работил “. Испанецът заемаше и поста турнирен директор на надпреварата АТП 500 в Барселона от 2019 до 2025 г., когато се оттегли от длъжността.

Партньорството между Рууд и Ферер е част от цяла поредица рокади, които ще настъпят в мъжкия тур от 2027 г. След месеци на спекулации и догадки Хуан Карлос Фереро ще започне съвместна работа с Бен Шелтън редом с неговия баща и треньор Брайън.

Същевременно Яник Синер обяви края на изключително успешния си период с Дарън Кейхил чрез емоционално обръщение. Бившият водач в ранглистата на АТП ще си сътрудничи с Магнус Норман от новия сезон, след като шведският специалист приключи дългогодишното си триумфално сътрудничество със Стан Вавринка. 41-годишният швейцарец слага край на активната си състезателна кариера с турнира в Базел.

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Снимки: Imago