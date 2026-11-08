Рибакина се отказа от участие на Финалите на WТА

Водачката в световната ранглиста Елена Рибакина се оттегли от Финалите на WТА в Индиън Уелс (САЩ), позовавайки се на физическата си форма.

Украинката Марта Костюк ще я замести, като ще се изправи срещу Линда Носкова (Чехия) в първия мач в неделя.

„С голямо разочарование съобщавам на всички мои фенове, че, за съжаление, трябва да се оттегля от финалите на WТА тази година. Имах невероятен сезон, но тялото ми просто не е физически готово да се състезава. Ще прекарам известно време в почивка и възстановяване у дома и ще се подготвя за сезон 2027", каза Рибакина в изявление.

Elena Rybakina medically withdraws from the #FAGEWTAFinals this year ❤️‍🩹 She cites, "I’m going to spend some time resting and recovering at home and getting myself ready for the 2027 season." https://t.co/bb4fUnMH9C — Tennis Channel (@TennisChannel) November 7, 2026

Тя спечели втората си титла от турнир от Големия шлем за 2026 година и трета в кариерата си на Откритото първенство на САЩ преди два месеца, въпреки че влезе в турнира с опасения за контузия, след като получи травма на крака на турнир в Синсинати.

Рибакина се оттегли от четвъртфиналите в Токио миналия месец поради контузия на врата.

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Снимки: Imago