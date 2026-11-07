Магда Линет се класира на финал на турнира в Индия

Поставената под номер 3 Магда Линет се класира за финала на турнира по тенис за жени от ранг WTA 250 в Ченай (Индия), след като спечели с 2:6, 6:2, 6:3 срещу седмата в схемата Анастасия Захарова.

По пътя към финалната четворка полякинята надви още беларускинята Алона Фалей и японките Маюка Учиджима и Май Хонтама.

Линет загуби първия сет срещу Захарова, но контролираше остатъка от двубоя в Ченай. Тя записа три пробива във втория сет и изравни резултата, а в третата решаваща част полякинята постигна брейк във втория гейм и го затвърди за 3:0. След още един пробив тя поведе с 5:1 и в последното си подаване не загуби разиграване, за да затвори срещата на първи мачпойнт.

Във финала Линет ще се изправи срещу поставената под номер 1 Джанис Тен от Индонезия, като това ще бъде първата им среща в професионалния тур.

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