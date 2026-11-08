Латинодрама с горчив финал - фенове на Росарио Сентрал нахлуха на терена да празнуват титла, която отборът не спечели

Една от най-невероятните сцени в аржентинския футбол се разигра на стадион „Хиганте де Аройито“, където футболистите и привържениците на Росарио Сентрал започнаха да празнуват шампионска титла, която в действителност беше спечелена от Бока Хуниорс. Гол на Енер Валенсия в последните секунди на другия решаващ двубой превърна еуфорията в огромно разочарование.

В съботната вечер три отбора влязоха в битката за първото място в общото годишно класиране на аржентинското първенство. Бока Хуниорс държеше съдбата си в собствените ръце, но Росарио Сентрал и Архентинос Хуниорс също имаха шансове да завършат на върха.

Росарио Сентрал, воден от неостаряващия Анхел Ди Мария, изпълни своята задача, побеждавайки Естудиантес (Рио Куарто) с 2:0 пред собствена публика. След последния съдийски сигнал футболистите и привържениците на домакините насочиха вниманието си към случващото се на „Ла Бомбонера“, където Бока все още не успяваше да преодолее защитата на Дефенса и Хустисия.

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При нулево равенство в Буенос Айрес титлата щеше да бъде за Росарио Сентрал. В срещата на Бока обаче оставаха още минути от добавеното време, а именно тогава настъпи невероятният обрат.

Според аржентинските медии, до футболистите и привържениците на Росарио Сентрал достигнала погрешна информация, че грандът от Буенос Айрес не е успял да отбележи. Това предизвика истинска експлозия от радост на „Хиганте де Аройито“. Част от запалянковците нахлуха на терена, а футболистите се втурнаха към оградите, за да празнуват заедно с тях.

От всички страни се чуваха възгласи за шампионската титла и скандирания, че Росарио Сентрал е двукратен първенец. Телевизионните камери дори уловиха привърженик с фланелка с надпис „Шампиони“, който със сълзи на очи празнуваше историческия успех на любимия си отбор.

Esto es INCREÍBLE: la gente de Rosario Central FESTEJANDO UN TÍTULO que no ganaron. Boca Juniors se coronó campeón del fútbol argentino al último minuto, pero parece que no se enteraron. Incluso hubo invasión de campo. Top momentos insólitos… 🏆❌🇦🇷😳 https://t.co/yb6ozxs9FF — Pase Filtrado (@pasefiltradope) November 7, 2026

Само че по същото време, на стотици километри от Росарио, се случи нещо съвсем различно. В добавеното време на двубоя срещу Дефенса и Хустисия еквадорският нападател Енер Валенсия се възползва от грешка на противниковия вратар и отбеляза победното попадение за Бока Хуниорс. Резултатът стана 1:0, а това означаваше, че именно грандът от Бока печели титлата.

Новината постепенно достигна до празнуващите в Росарио. Първоначалното недоумение бързо се превърна в разочарование, когато телевизионните кадри и информацията от мобилните телефони потвърдиха, че голът на Валенсия е зачетен. Футболистите бяха принудени да прекратят празненството, а привържениците осъзнаха, че шампионската титла се е изплъзнала буквално в последните секунди на сезона.

Вместо шампионски празник вечерта на „Хиганте де Аройито“ завърши с горчиво разочарование. Кадрите от преждевременното нахлуване на терена бързо обиколиха социалните мрежи. За Бока Хуниорс това беше вечер на незабравим триумф. За Росарио Сентрал - болезнен урок, че във футбола нищо не е сигурно до последния съдийски сигнал.

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