Една от най-невероятните сцени в аржентинския футбол се разигра на стадион „Хиганте де Аройито“, където футболистите и привържениците на Росарио Сентрал започнаха да празнуват шампионска титла, която в действителност беше спечелена от Бока Хуниорс. Гол на Енер Валенсия в последните секунди на другия решаващ двубой превърна еуфорията в огромно разочарование.
В съботната вечер три отбора влязоха в битката за първото място в общото годишно класиране на аржентинското първенство. Бока Хуниорс държеше съдбата си в собствените ръце, но Росарио Сентрал и Архентинос Хуниорс също имаха шансове да завършат на върха.
Росарио Сентрал, воден от неостаряващия Анхел Ди Мария, изпълни своята задача, побеждавайки Естудиантес (Рио Куарто) с 2:0 пред собствена публика. След последния съдийски сигнал футболистите и привържениците на домакините насочиха вниманието си към случващото се на „Ла Бомбонера“, където Бока все още не успяваше да преодолее защитата на Дефенса и Хустисия.
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При нулево равенство в Буенос Айрес титлата щеше да бъде за Росарио Сентрал. В срещата на Бока обаче оставаха още минути от добавеното време, а именно тогава настъпи невероятният обрат.
Според аржентинските медии, до футболистите и привържениците на Росарио Сентрал достигнала погрешна информация, че грандът от Буенос Айрес не е успял да отбележи. Това предизвика истинска експлозия от радост на „Хиганте де Аройито“. Част от запалянковците нахлуха на терена, а футболистите се втурнаха към оградите, за да празнуват заедно с тях.
От всички страни се чуваха възгласи за шампионската титла и скандирания, че Росарио Сентрал е двукратен първенец. Телевизионните камери дори уловиха привърженик с фланелка с надпис „Шампиони“, който със сълзи на очи празнуваше историческия успех на любимия си отбор.
Само че по същото време, на стотици километри от Росарио, се случи нещо съвсем различно. В добавеното време на двубоя срещу Дефенса и Хустисия еквадорският нападател Енер Валенсия се възползва от грешка на противниковия вратар и отбеляза победното попадение за Бока Хуниорс. Резултатът стана 1:0, а това означаваше, че именно грандът от Бока печели титлата.
Новината постепенно достигна до празнуващите в Росарио. Първоначалното недоумение бързо се превърна в разочарование, когато телевизионните кадри и информацията от мобилните телефони потвърдиха, че голът на Валенсия е зачетен. Футболистите бяха принудени да прекратят празненството, а привържениците осъзнаха, че шампионската титла се е изплъзнала буквално в последните секунди на сезона.
Вместо шампионски празник вечерта на „Хиганте де Аройито“ завърши с горчиво разочарование. Кадрите от преждевременното нахлуване на терена бързо обиколиха социалните мрежи. За Бока Хуниорс това беше вечер на незабравим триумф. За Росарио Сентрал - болезнен урок, че във футбола нищо не е сигурно до последния съдийски сигнал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google