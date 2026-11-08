Луис Енрике: Ако си помислим, че сме непобедими, ще съжаляваме още в следващия мач

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от победата с 1:0 срещу Троа, която беше 11-та поредна за парижани във всички турнири. Испанският специалист призна, че двубоят е бил труден, въпреки многобройните положения пред противниковата врата.

„Всеки път, когато играем срещу подобни съперници, ни е трудно. Днес те се защитаваха особено добре и в края на срещата имаха възможности да ни атакуват. Беше много сложно, но мисля, че създадохме достатъчно чисти положения, за да победим с по-голяма разлика“, заяви Луис Енрике.

„Ако започнеш да си мислиш, че си непобедим, със сигурност ще загубиш следващия мач. Футболът е много труден за контролиране. Радвам се повече на факта, че за първи път спечелихме всичките осем срещи между две паузи за националните отбори“, подчерта испанецът.

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„Когато привлякохме Забарний, знаехме, че вземаме различен футболист. Той се чувства много комфортно с топката, но е изключително силен и без нея. Продължава да се подобрява и във всеки следващ мач изглежда все по-уверен. Очаквам още повече от него, но съм много доволен, че отбеляза победния гол“, каза треньорът.

„Феран Торес? Не трябва да се притеснявате за нито един футболист на ПСЖ. Напълно нормално е нападателите понякога да пропускат. За мен най-важното е да продължават да създават голови положения“, обясни той.

Луис Енрике отдели специално внимание и на привържениците, които отбелязаха 35-годишнината на трибуната „Отой“ на „Парк де Пренс“.

„Отношенията ни са почти перфектни. Привържениците са невероятни, особено когато мачовете са трудни или имаме проблеми. Те винаги са до нас. Надявам се да продължим да им носим радост и да печелим трофеи, защото това е най-важното за клуба и феновете“, завърши испанският специалист.

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