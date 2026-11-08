Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен

Луис Енрике: Ако си помислим, че сме непобедими, ще съжаляваме още в следващия мач

  • 8 ное 2026 | 04:29
  • 84
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от победата с 1:0 срещу Троа, която беше 11-та поредна за парижани във всички турнири. Испанският специалист призна, че двубоят е бил труден, въпреки многобройните положения пред противниковата врата.

„Всеки път, когато играем срещу подобни съперници, ни е трудно. Днес те се защитаваха особено добре и в края на срещата имаха възможности да ни атакуват. Беше много сложно, но мисля, че създадохме достатъчно чисти положения, за да победим с по-голяма разлика“, заяви Луис Енрике.

„Ако започнеш да си мислиш, че си непобедим, със сигурност ще загубиш следващия мач. Футболът е много труден за контролиране. Радвам се повече на факта, че за първи път спечелихме всичките осем срещи между две паузи за националните отбори“, подчерта испанецът.

ПСЖ се измъчи с един от аутсайдерите в Лига 1
ПСЖ се измъчи с един от аутсайдерите в Лига 1

„Когато привлякохме Забарний, знаехме, че вземаме различен футболист. Той се чувства много комфортно с топката, но е изключително силен и без нея. Продължава да се подобрява и във всеки следващ мач изглежда все по-уверен. Очаквам още повече от него, но съм много доволен, че отбеляза победния гол“, каза треньорът.

Феран Торес? Не трябва да се притеснявате за нито един футболист на ПСЖ. Напълно нормално е нападателите понякога да пропускат. За мен най-важното е да продължават да създават голови положения“, обясни той.

Луис Енрике отдели специално внимание и на привържениците, които отбелязаха 35-годишнината на трибуната „Отой“ на „Парк де Пренс“.

„Отношенията ни са почти перфектни. Привържениците са невероятни, особено когато мачовете са трудни или имаме проблеми. Те винаги са до нас. Надявам се да продължим да им носим радост и да печелим трофеи, защото това е най-важното за клуба и феновете“, завърши испанският специалист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гасперини: Рома е в битката за титлата

Гасперини: Рома е в битката за титлата

  • 8 ное 2026 | 04:52
  • 142
  • 0
Левски се нареди в топ 8 по посещаемост в Лига Европа

Левски се нареди в топ 8 по посещаемост в Лига Европа

  • 8 ное 2026 | 03:48
  • 429
  • 0
Латинодрама с горчив финал - фенове на Росарио Сентрал нахлуха на терена да празнуват титла, която отборът не спечели

Латинодрама с горчив финал - фенове на Росарио Сентрал нахлуха на терена да празнуват титла, която отборът не спечели

  • 8 ное 2026 | 03:09
  • 1011
  • 0
Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

  • 8 ное 2026 | 02:28
  • 1924
  • 0
Нюрнберг задълбочи кризата в Дармщат

Нюрнберг задълбочи кризата в Дармщат

  • 8 ное 2026 | 02:15
  • 441
  • 0
Интер Маями пропиля аванс от три гола, Меси остана без попадение

Интер Маями пропиля аванс от три гола, Меси остана без попадение

  • 8 ное 2026 | 01:38
  • 1193
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 50013
  • 261
Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

  • 7 ное 2026 | 23:58
  • 14950
  • 35
Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

  • 8 ное 2026 | 02:28
  • 1924
  • 0
Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

  • 7 ное 2026 | 21:25
  • 15936
  • 55
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 32259
  • 28
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 19632
  • 49