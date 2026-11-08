Гасперини: Рома е в битката за титлата

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че отборът му се намира в битката за Скудетото след категоричния успех с 3:0 над Сасуоло. Специалистът подчерта стабилността в атака на своя тим, отбелязвайки, че дори при пораженията срещу грандове като Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид съставът създава много положения и бележи редовно.

„Видяхме много силно представяне тази вечер, включително страхотен гол на Ермосо за откриване на резултата. Не беше лесно срещу отбор, който се затвори плътно, но играхме с класа“, сподели Гасперини.

Рома отново показа глад за голове

„Има загуби и загуби. Намираме се в невероятна серия от мачове – отстъпихме единствено на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, но записахме и поредица от победи, както и равенства с Комо и Наполи. Тези две поражения болят, защото дойдоха в края на срещите, след като водехме, но бяха резултат от силна игра срещу съперници от най-високо ниво“, допълни наставникът.

„Без съмнение през този сезон се подобрихме значително в предни позиции и бележим много голове по различни начини и с различни футболисти. По-концентрирани сме и имаме увереност – Ермосо се разписа като нападател, а Матиас Соуле изигра изключителен мач. Не мисля, че тази победа е просто реакция на поражението, а по-скоро поредно потвърждение на правилния път, по който върви тимът. Нека не забравяме, че Балерди се представи отлично в Манчестър до онзи злощастен момент, а обратът на Юнайтед започна след абсурдна дузпа", върна се няколко дни назад Гасперини.

Запитан дали би приел второто място в класирането още сега, след като доскоро избягваше темата за битката за титлата, Гасперини отговори:

„Не знам, наистина е приятно да играем по този начин през сезона. Не бива да се заблуждаваме, нито да се разочароваме, така че няма нищо лошо в това да мечтаем, особено предвид пътя, който извървяваме. Не знам какъв е лимитът на възможностите ни. Всички с право посочват Интер като основен фаворит. Останалите отбори, включително и ние, сме в битката и имаме своите шансове. Лацио спечели девет от последните си десет мача и напълно заслужено е сред челниците. Ако Интер допусне колебания, всеки ще има възможност да мечтае и да се опита да ги атакува.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages