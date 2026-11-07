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Мареска: Нормално е да има спадове, още сме в началото на процеса

  • 7 ное 2026 | 22:38
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска сподели своето мнение след поражението с 1:3 при гостуването на Нотингам Форест в среща от Премиър лийг. Специалистът призна превъзходството на съперника в ключови моменти от мача и коментира колебливата форма на състава си.

„Беше изключително трудно преди почивката, тъй като не успяхме да поддържаме необходимото темпо и отстъпихме във всички единоборства. Когато решихме да покажем реакция на терена, моментът вече беше отминал“, сподели наставникът.

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„При първия гол се опитвахме да разиграем топката от задна позиция и да изградим атака – такива грешки са възможни. Втората ситуация дойде след загубен дуел в центъра на терена, а при третото попадение бяхме надиграни в единоборство точно пред тяхното наказателно поле", обясни италианецът.

„Започнахме сезона със седем поредни победи, което беше нещо невиждано досега. Сега обаче регистрирахме три поредни загуби. Футболът е такъв. Не познавах тези футболисти преди, работим заедно едва от три или четири месеца. Аз трябва да ги опозная по-добре, а те трябва да свикнат с мен. За този процес е нужно време“, обобщи Мареска.

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Снимки: Imago

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