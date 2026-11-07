Мареска: Нормално е да има спадове, още сме в началото на процеса

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска сподели своето мнение след поражението с 1:3 при гостуването на Нотингам Форест в среща от Премиър лийг. Специалистът призна превъзходството на съперника в ключови моменти от мача и коментира колебливата форма на състава си.

„Беше изключително трудно преди почивката, тъй като не успяхме да поддържаме необходимото темпо и отстъпихме във всички единоборства. Когато решихме да покажем реакция на терена, моментът вече беше отминал“, сподели наставникът.

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

„При първия гол се опитвахме да разиграем топката от задна позиция и да изградим атака – такива грешки са възможни. Втората ситуация дойде след загубен дуел в центъра на терена, а при третото попадение бяхме надиграни в единоборство точно пред тяхното наказателно поле", обясни италианецът.

„Започнахме сезона със седем поредни победи, което беше нещо невиждано досега. Сега обаче регистрирахме три поредни загуби. Футболът е такъв. Не познавах тези футболисти преди, работим заедно едва от три или четири месеца. Аз трябва да ги опозная по-добре, а те трябва да свикнат с мен. За този процес е нужно време“, обобщи Мареска.

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Снимки: Imago