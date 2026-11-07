Роберто Манчини извика бивш юношески национал на Германия, а съфамилникът му отпадна за мачовете на Италия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини предприе изненадващ ход, след като изпрати дебютна повиквателна на 18-годишния защитник на Удинезе Матео Палма за мачовете с Франция и Белгия в Лигата на нациите.
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Любопитното е, че досега роденият в Берлин бранител защитаваше цветовете на Германия на юношеско ниво до 16 и 17 години, след като преди това беше част от състава на Италия U15. От началото на кампанията младият талант има седем мача и един гол за Удинезе във всички турнири. Междувременно, защитникът на Рома Джанлука Манчини отпадна от сметките на селекционера за предстоящите срещи на “адзурите” заради мускулна травма, която го извади и от днешния двубой на “джалоросите” със Сасуоло. Според Николо Скира повиквателната на Палма не е свързана с отсъствието на опитния футболист, а вместо това от Италианската футболна федерация са изчаквали зелена светлина от ФИФА за възможността да разчитат на тийнейджъра.
Снимки: Gettyimages