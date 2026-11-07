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Познат герой зарадва Париж ФК срещу Оксер

  • 7 ное 2026 | 22:09
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Познат герой зарадва Париж ФК срещу Оксер

Париж ФК спечели с 1:0 гостуването си на Оксер в среща от 10-ия кръг на френската Лига 1. Столичният тим стигна до успеха на стадион „Абе Дешан“ благодарение на попадение през второто полувреме.

Единственият гол отбеляза Ласин Синайоко в 63-тата минута. Нападателят донесе трите точки на парижани срещу бившия си отбор и вее има 9 попадения през сезона, като оглавява листата на стрелците.

Първото полувреме премина при сериозни затруднения за двата отбора в организирането на опасни атаки. Гостите владееха повече топката, но трудно намираха пространства в добре подредената защита на Оксер.

Домакините дори изпратиха топката в мрежата чрез Камерън Арчър, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка на Фредрик Опегаард в началото на атаката.

С днешния успех Париж ФК се изкачи на второ място в класирането, само на точка зад другия столичен тим - Пари Сен Жермен, който посреща Троа.

Оксер остана на 14-та позиция в таблицата с 10 точки.

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Снимки: Imago

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