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Артета: Постигнахме нещо изключително, но можем да играем много по-добре

  • 7 ное 2026 | 22:18
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета анализира представянето на тима си след минималния успех с 1:0 над Хъл Сити в среща от 10-ия кръг на Премиър лийг. С този резултат "топчиите" записаха девета победа в първите си десет шампионатни мача за сезона, изравнявайки върхово постижение в клубната история.

„Мисля, че това се случва едва за първи или втори път в нашата история. Постижението е изключително трудно, имайки предвид програмата и тежките гостувания, които вече отметнахме. Чувството обаче е страхотно“, заяви Артета.

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„Въпреки това, можем да играем значително по-силно и ще работим върху детайлите в много компоненти. Трябва да изведем синхрона на терена на още по-високо и ефективно ниво. Следващата ни стъпка е да си осигуряваме по-комфортен аванс и да реализираме положенията си, за да не се налага да треперим за победата до последния съдийски сигнал“, категоричен бе испанският специалист.

„Длъжен съм да поздравя футболистите и спортно-техническия щаб за всичко постигнато в този натоварен период. Напрежението беше огромно – нивото на съперниците, сгъстеният календар, поведението ни на терена и начинът, по който изковахме тези резултати, заслужават единствено адмирации“, допълни наставникът пред клубния сайт на Арсенал.

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Снимки: Gettyimages

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