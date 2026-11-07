Официално: Anlelele ще играе за Astralis в Сингапур

Astralis обяви привличането на Антон "Anlelele" Хуйн под наем от Sashi за Мейджъра в Сингапур. Както Sportal.bg вече съобщи, виетнамският играч бе регистриран като резерва за последния голям турнир за сезона.

We’re happy to welcome @AnleleleCS to the lineup for this year’s Singapore Major. It’s taken some last-minute work to get everything in place, and a big thank you to @Sashi_Esport for helping make it happen. The team is already starting preparations together today. Onwards to Singapore! #ToTheStars — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) November 7, 2026

Anlelele ще заеме мястото на cmtry. Украинецът не може да участва с Astralis, тъй като все още фигурира в състава на FUT във VRS.

От своя страна FUT е изиграл само четири мача със SunPayus, което налага испанецът да бъде вписан като резерва за Мейджъра.Въпреки че Йакоб "jabbi" Нигаард остава в регистрацията на Astralis за VRS, той не се очаква да играе в Сингапур.

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