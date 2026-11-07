Официално: Anlelele ще играе за Astralis в Сингапур

Astralis обяви привличането на Антон "Anlelele" Хуйн под наем от Sashi за Мейджъра в Сингапур. Както Sportal.bg вече съобщи, виетнамският играч бе регистриран като резерва за последния голям турнир за сезона.
Anlelele ще заеме мястото на cmtry. Украинецът не може да участва с Astralis, тъй като все още фигурира в състава на FUT във VRS.
От своя страна FUT е изиграл само четири мача със SunPayus, което налага испанецът да бъде вписан като резерва за Мейджъра.Въпреки че Йакоб "jabbi" Нигаард остава в регистрацията на Astralis за VRS, той не се очаква да играе в Сингапур.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google