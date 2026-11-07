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The MongolZ и MOUZ ще спорят за титлата в Пекин

  • 7 ное 2026 | 15:08
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The MongolZ и MOUZ ще спорят за титлата в Пекин

The MongolZ и MOUZ достигнаха до големия финал на IEM Пекин 2026 след убедителни победи в полуфиналите. Монголският тим отстрани Natus Vincere с 2:0 (13-10, 13:11), докато MOUZ се справиха с BETBOOM след 2:0 (13-7, 13-8). В двубоя срещу NAVI лидерът на The MongolZ - bLitz, беше в основата на успеха с 42 фрага и рейтинг от 1.49.

MOUZ пък продължиха безупречното си представяне в Пекин, като все още не са загубили нито една карта. xertioN беше най-силният играч в полуфинала с 40 елиминации и впечатляващ 1.67 рейтинг.

За The MongolZ финалът ще бъде първа възможност за трофей от голям турнир от FISSURE Playground 2 през септември 2025 г. насам. MOUZ ще се опитат да запазят перфектната си серия и да завършат турнира с титлата.

Снимка: HLTV

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