The MongolZ и MOUZ ще спорят за титлата в Пекин

The MongolZ и MOUZ достигнаха до големия финал на IEM Пекин 2026 след убедителни победи в полуфиналите. Монголският тим отстрани Natus Vincere с 2:0 (13-10, 13:11), докато MOUZ се справиха с BETBOOM след 2:0 (13-7, 13-8). В двубоя срещу NAVI лидерът на The MongolZ - bLitz, беше в основата на успеха с 42 фрага и рейтинг от 1.49.
MOUZ пък продължиха безупречното си представяне в Пекин, като все още не са загубили нито една карта. xertioN беше най-силният играч в полуфинала с 40 елиминации и впечатляващ 1.67 рейтинг.
За The MongolZ финалът ще бъде първа възможност за трофей от голям турнир от FISSURE Playground 2 през септември 2025 г. насам. MOUZ ще се опитат да запазят перфектната си серия и да завършат турнира с титлата.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google