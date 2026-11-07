The MongolZ и MOUZ ще спорят за титлата в Пекин

The MongolZ и MOUZ достигнаха до големия финал на IEM Пекин 2026 след убедителни победи в полуфиналите. Монголският тим отстрани Natus Vincere с 2:0 (13-10, 13:11), докато MOUZ се справиха с BETBOOM след 2:0 (13-7, 13-8). В двубоя срещу NAVI лидерът на The MongolZ - bLitz, беше в основата на успеха с 42 фрага и рейтинг от 1.49.

.@1mongolz make quick work of @natusvincere and book their spot in the GRAND FINAL of #IEM Beijing 2026! 🌟 Cache 13-10 Inferno 13-11 https://t.co/uspxdDsuV5 — Intel® Extreme Masters (@IEM) November 7, 2026

MOUZ пък продължиха безупречното си представяне в Пекин, като все още не са загубили нито една карта. xertioN беше най-силният играч в полуфинала с 40 елиминации и впечатляващ 1.67 рейтинг.

.@mousesports quickly defeat @BetBoomTeam to secure their spot in the #IEM Beijing 2026 GRAND FINAL Ancient 13-7 Mirage 13-8 https://t.co/7LSURhNxul — Intel® Extreme Masters (@IEM) November 7, 2026

За The MongolZ финалът ще бъде първа възможност за трофей от голям турнир от FISSURE Playground 2 през септември 2025 г. насам. MOUZ ще се опитат да запазят перфектната си серия и да завършат турнира с титлата.

Снимка: HLTV

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